Considerada como los Oscar de la moda, la Gala del Met es uno de los eventos más importantes de la industria. Aún cuando no se entregue ningún premio, cada primer lunes del mes de mayo, celebridades, modelos y diseñadores se reúnen en el Museo Metropolitano de Nueva York para disfrutar de la retrospectiva de un diseñador de moda o algún tema en especifico, que merece ser homenajeado.

Este año es el turno Rei Kawakubo, directora creativa de la marca Comme des Garçons, quien comenzará su carrera como estilista en Tokio para luego crear las prendas que no encontraba en el mercado e imaginaba para sus clientes. El próximo lunes la japonesa se convertirá en la segunda creativa en ser homenajeada en vida, luego de Yves Saint Laurent en 1983.

Algunos medios como El País informan que Rei fue la elegida dado a que con sus colecciones de carácter dramático ha desafiado las grandes interrogantes de la moda: ¿Es la moda arte o un negocio? ¿Tiene sitio en el museo o es de usar y tirar? La diseñadora misma se define como una mujer de negocios, no como una artista, rompiendo los prejuicios entre el arte y la industria.

“Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between” se inaugurará con una fiesta que será diferente a todas, no solo por sus particulares diseños avant-garde sino porque más anfitriones se le sumarán a la organizadora Anna Wintour. Entre ellos estarán Katy Perry y Pharell Williams, quien ya trabajó con la marca nipona en 2004 para la creación de un perfume para su álbum Girl.

También se sumarán como miembros del presidio la ex embajadora de Estados Unidos en Japón, Caroline Kennedy y Tom Brady y Gisele Bünchen que desde el 2008 son de los asistentes obligados en la fiesta.

No podemos esperar a ver los looks de carácter gótico que inundarán esa alfombra roja.