Melania evoca a Jackie Kennedy con su sofisticado arribo a Washington

El próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su esposa Melania arribaron esta mañana a la ciudad de Washington DC para dar inicio a los múltiples eventos de la toma de poder del presidente electo.

Los Trump llegaron en el Air Force 2 y casi de inmediato, Melania se robó todas las miradas en redes sociales gracias a su pulido look totalmente negro, de pies a cabeza. Tal y como lo hiciera Kate Middleton la semana pasada, la ex modelo eslovena apostó por un vestido tipo abrigo de largo a la rodilla y corte cruzado con cuello levantado, acompañado con unos tacones confeccionados en gamuza.

Las comparaciones con Jacqueline Kennedy no se hicieron esperar, ya que Melania apostó por un atuendo monocromático como lo hiciera la ex primera dama y usó, tal como lo hizo en noviembre durante la campaña de su esposo, unos lentes de marco cuadrado firmados por Gucci, mismos que durante la década de los 70 fueran los predilectos de Jackie. El detalle del cuello levantado de su abrigo también aludió a una de las costumbras estilisticas de la ex esposa de John F. Kennedy.

Melania complementó su look con un maquillaje y peinado muy natural conformado por tonos rosados y el pelo suelto de raya en medio y con volumen.