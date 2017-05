Las reinas latinas que engalanaron la alfombra roja de la MET Gala

El toque latino no podía faltar en la MET Gala. ‘Los Oscars de la Moda’ contaron con la presencia de figuras latinas, que con su belleza fueron el centro de las miradas durante la alfombra roja y lucieron fabulosas creaciones muy acordes al concepto de Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology. Thalía llegó bien acompañada al evento por su inseparable esposo, el productor Tommy Mottola. La intérprete mexicana lució un vestido plateado de una sola manga, la cual tenía unas aplicaciones muy originales.

VER GALERÍA

Por su parte, Selena Gomez, usó un divertido vestido de polka dots creado por Nicolas Ghesquiere para Louis Vuitton. La cantante nacida en Texas lleva el sabor latino en la sangre, pues su padre es mexicano y en entrevistas ha revelado que su nombre se debe a que su madre sentía gran admiración por la fallecida cantante Selena Quintanilla.

VER GALERÍA

La actriz Lupita Nyong’o impactó a todos por su atrevido look y su elegante outfit. La ganadora del Oscar, quien nació en México, optó por llevar su alborotada melena en un altísimo recogido. Lupita visitó un modelo de Calvin Klein en tono aguamarina brilloso.

VER GALERÍA

Zoe Saldaña, de ascendencia dominicana y haitiana, hizo una entrada de alto impacto en la alfombra roja de la MET Gala. La actriz usó un modelo de Dolce & Gabanna con una larguísima cola con plumas negras, azules, rojas, blancas y verdes. ¡Era como sacado de un sueño!

VER GALERÍA

Pocos lo saben, pero Demi Lovato tiene en sus genes algo de raíces latinas. Su padre era mexicano, pero ella nació en Albuquerque. La intérprete de Cool for the Summer usó una creación con aplicaciones metálicas de Heremy Scott para Moschino. ¡Marcó a la perfección su curvilínea silueta!

VER GALERÍA