Los vestidos de la gala del MET 2015 que enloquecieron la red

El MET Ball es uno de los eventos de moda más esperados por las celebrities y los críticos de la moda. Y como siempre, hay estrellas que triunfan en la alfombra roja y hay otras que llevan vestidos tan extravagantes, que roban miradas y se vuelven virales. Famosas como Rihanna o Sarah Jessica Parker fueron ‘víctimas’ del ingenio de algunos usuarios de las redes sociales que, sin piedad, criticaron sus atuendos en la gala del año pasado, cuya temática era China: A través del espejo.

Rihanna fue las que más dio de qué hablar por su vestido amarillo intenso creado por la diseñadora china Guo Pei. La cantante contó en entrevista con Vanity Fair que la elaboración de la prenda llevó dos años y que fue ejecutada por una sola mujer. “Estaba buscando en Internet sobre costura china y así lo encontré”.

Rihanna jamás imaginó que su vestido sería comparado con una pizza o un omelette. Foto: Getty Images

El vestido se volvió viral en las redes y dio rienda suelta a la creatividad de miles, que no pararon de compartir los simpáticos memes sobre el atuendo de ‘RiRi’. ¡Fue inolvidable!

Otra que no se salvó de las comparaciones y la viralidad de las redes fue Sarah Jessica Parker. La actriz de Sex and the City desfiló por la alfombra roja con un tocado de Philip Treacy y un vestido diseñado por ella en colaboración con H&M. La creación del modelo empezó en otoño del 2014 y para Parker, fue una gran experiencia.

Para Sarah Jessica Parker, fue toda una satisfacción colaborar en la elaboración de su vestido. Foto: Getty Images

“Estábamos inmersos en el diseño en Nueva York. Luego nos llamaron de H&M y me comentaron que tenían una iniciativa llamada Conscious Colelction, en la que utilizan telas sustentables. Reutilizan telas y piezas de época y usan algodón orgánico”, indicó a Cosmopolitan. A pesar de que a ella le fascinó la prenda, a algunos no les causó la misma sensación.

El look de Anne Hathaway llamó la atención por ser totalmente dorado de pies a cabeza. La actriz de The Princess Diaries lució un modelo entubado de Ralph Lauren, y al igual que otras famosas, las comparaciones no se hicieron esperar.

Uno de los detalles que más llamó la atención en el vestido de Anne, fue la mini capa que caía sobre su espalda. Foto: Getty Images

A algunos les encantó su atuendo, pero otros señalaron que su vestido parecía inspirado en un personaje de una galaxia muy lejana.

También las comparaciones fueron inevitables… Algunos se fijaron que el vestido que lució Kim Kardashian en la gala MET de 2015 era parecido al diseño que Beyoncé uso en el mismo evento tres años antes. ¿Coincidencia o Kim se inspiró en ‘Queen B’? El vestido con transparencias y pedrería de la socialité fue creado por Peter Dundas para Roberto Cavalli.