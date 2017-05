¿En qué se parece el vestido de novia de Pippa Middleton al de Kate?

LEER MÁS +

El estilo

“Debido a que la boda de Pippa tuvo un estilo más campirano, su vestido era un poco más suave y lindo, mientras que el que Kate usó años atrás tenía una silueta mucho más marcada, era un corte más dramático”, explica David Emanuel, conductor y director creativo de Say yes to the dress UK quien también diseñó el vestido de bodas de Diana de Gales. El vestido de Pippa fue un poco más sexy gracias al escote de corazón que tenía en la espalda, además de la manga corta, mientras que Kate optó por usar uno más conservador a tono con la ocasión.

© Getty Images