Pareciera como si apenas hubiera sido ayer cuando Jaydy Michel y el futbolista, Rafa Márquez nos presentaron en exclusiva para ¡HOLA! a su hijo Leonardo, quien nació el 16 de junio del 2016. A unos días de haber cumplido 1 añito, el pequeño ya se ve enorme y ya domina el arte de caminar, dando pasos firmes aunque con un poco de ayuda.

En un tierno video que la modelo compartió en sus redes sociales se ve a Leo como todo un niño grande dando pasitos tomado de su carriola mientras dan una caminata por el jardín. La esposa del futbolista escribió junto al clip, “¡¡¡Ahora ya me ayuda a empujar su carriola!!! 😍😍😍😍😍”, mostrando su emoción y el gran amor que tanto le tiene a su pequeño. Jaydy también compartió hace poco una fotografía en donde sale Leo vestido como hombrecito y dejando atrás su ropa de bebé con unos shorts beige y una camisa clara, dormido muy tranquilo sobre sus brazos. Por supuesto que se encontraban viendo un partido de futbol, seguramente alguno en donde jugaba Rafa Márquez. Junto a la conmovedora imagen la también conductora escribió: “Disfruto tanto de estos momentos... cuánto amor brindan los hijos...”.

Hace un mes, en el día del cumpleaños número 1 de su pequeño, Jaydy aprovechó también su cuenta de Instagram para publicar un hermoso mensaje dedicado a su “príncipe”. Junto a una foto en blanco y negro del día del nacimiento del bebé, la actriz mexicana escribió, “De esta foto hace ya 1 año, y siempre lo recordaré como uno de los más importantes de mi vida. Ha pasado 1 año ya desde que Leonardo llegó a mi vida y ahora no me imagino cómo vivirla sin él. Su presencia ha sido como una inyección de amor y alegría, tanta ternura es la que reparte con su mirada que es imposible no sentir el deseo de abrazarlo y llenarlo de besos.”, con la emoción a flor de piel Jaydy continuó, “Estos 365 días han sido de los más felices de mi vida. ¡Qué gran bendición! Feliz cumpleaños mi príncipe hermoso y doy gracias a Dios por darme el honor de ser tu mamá ❤️¡Te quiero con toda mi alma!”.

La orgullosa madre constantemente ha mostrado que no hay nada en el mundo que la haga más feliz que pasar tiempo junto a sus hijos, Leo y su primogénita, Manuela, a quien tuvo junto a su ex pareja, Alejandro Sanz, hace quince años. Manuela y el pequeño han demostrado llevarse de maravilla e incluso ella se ha convertido en la niñera favorita por lo que ahora son inseparables.

