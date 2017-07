Kim Kardashian y el corsé, no corsé, de su hija North que causó polémica

De alguna forma u otra, Kim Kardashian siempre está en el ojo del huracán. Tener los ojos del mundo sobre ti no siempre es la mejor opción, pues cualquier situación se convierte en noticia. La última para la estrella de Keeping Up with the Kardashians es la polémica que provocó un vestido de su hija North, de cuatro años de edad. Aunque si lo vemos así no tiene nada de malo, lo que sus seguidores no vieron con buenos ojos fue el hecho de que la prenda parecía un corsé, una prenda que obviamente no es recomendable para una niña de su edad.

Acostumbrada a hacerle frente a las críticas, la socialité detuvo el debate dejando claro que la prensa no es un corsé de verdad, simplemente tiene agujetas, simulando un corsé, pero el material de la prenda es algodón: “Este vestido que yo no diseñé, sino que en realidad compré, no es un corsé. Sólo es tela en la parte delantera que parece un corsé”, se escucha decir en un video que compartió en Twitter.

Siguiendo con el tema, Kim dejó claro que le compró la prenda a su hija porque realmente la consideró linda y, dejó claro, que jamás se atrevería a ponerle un corsé de verdad a la pequeña Northi, como le dice de cariño: “Yo creo que es realmente lindo. Lo compré de un diseñador. Solo es tela gente. No es un corsé real. ¡Jamás pondría a mi hija en un corsé! Es un vestido que compré que es de tela de algodón con cordones y parece un corsé ¡Pura decoración!”, escribió. En el video, Kim toca en repetidas ocasiones la prenda para dejar en claro que se trata de algodón y que bajo ninguna circunstancia tenía varillas, algo muy común en un corsé.

I would never put my daughter in a corset!It's a dress I bought that is a cotton fabric that laces up & looks like a corset! Just decoration pic.twitter.com/hZzZLs04sM — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 13 de julio de 2017

Parece que esta semana Kim se dispuso a aclarar todos los temas por los que ha sido atacada los últimos días, pues además de este asunto del vestido, la socialité también retomó la polémica que desató un video que ella compartió en Snapchat donde en la mesa de fondo aparecían unas marcas que los cibernautas aseguraron eran residuos de droga.

Luego de asegurar que eran residuos de azúcar de unas golosinas que compró a sus hijos, Kim despejó todas las dudas y demostró que ese señalamiento era toda una mentira. La hija de Kris Jenner hizo un acercamiento y dejó claro que las marcas son parte de la mesa de mármol: “Yo pensé que se trataba de nuestros pixie sticks, pero después de todo, esta mesa en el fondo es una mesa de mármol, chicos. ¡Por favor! Yo no soy así. Tengo hijos, no es mi estilo de vida. Jamás sería así”.