Blac Chyna y su contundente respuesta -con todo y abogada- a las publicaciones de Rob Kardashian

La tregua terminó. Luego de que la semana pasada Rob Kardashian provocara que Instagram le cancelara su cuenta luego de compartir fotos y videos íntimos de la mamá de su hija Dream, Blac Chyna, la exbailarina responde contundente al ataque. Tras acaparar todos los titulares con este nuevo drama, la ex de Tyga rompió el silencio y, de la mano de su abogada Lisa Bloom, habló por primera ocasión de lo sucedido en entrevista para la ABC, donde aseguró que si Rob no sabe respetarla deberá aprender a respetar la ley.

La madre de King y Dream, abrió su corazón y habló de cómo se sintió al ver las publicaciones de su expareja: “Me sentí devastada, por supuesto. Pensé, ¿cómo alguien puede postear fotografías como estás? Yo confiaba mucho en él. Me siento traicionada”, comentó Chyna, quien está lista para comenzar una batalla legal en contra del papá de su segunda hija.

Ante las acusaciones que Rob hizo sobre ella, que incluía multiples infidelidades y asegurar que tiene problemas con el alcohol y las drogas, Blac Chyna las negó. Comentó que ella y Rob terminaron desde diciembre pasado, explicó que desde entonces el hermano de Kim Kardashian no dejó de escribirle y acosarla, entonces ella para dejar en claro que ya no tenían nada comenzó a tener otras citas, incluso reconoció que efectivamente, fue ella quien le mandó el video en el que aparece besándose con otro hombre: “Si alguien te molesta y te molesta, en algún momentos explotas. Pensé que enviándole este video quizás me dejaría en paz”, comentó.

Por su parte, la abogada de la también empresaria aseguró que están analizando la posibilidad de actuar legamente en contra de Rob bajo el cargo de revenge porn, que está tipificado en el código penal de California desde 2013 y que prohíbe publicar fotos íntimas de terceras personas.

Aunque todavía están estudiando su siguiente paso en las instancias legales, hasta el momento, Blac Chyna sólo ha solicitado unas orden de restricción, para ella y su hija por parte de Rob, quien desde hace año lidia con problemas de depresión que lo han llevado al borde en varias ocasiones.

Aunque intentaron ser cordiales por el bien de Dream e, incluso, trataron de compartir juntos con su hija, como su pasada visita de Disney, en junio pasado, cuando los tres posaron para la imagen que demostraba su buena relación, esto al parecer no sucedía en la realidad.