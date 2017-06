La Primera Dama de Francia ha logrado acaparar todos los reflectores desde hace poco más de un mes que Emmanuel Macron llegó a la presidencia. Brigitte Macron ha dejado encantado a todo con el que se cruza y ni Arnold Schwarzenegger se ha podido resistir a su encanto. Durante la visita del exgobernador de California a Francia, fue recibido por la pareja presidencial en el Elysee Palace. Coqueto y muy galante, Schwarzenegger no resistió la tentación de robar algunas sonrisas y hasta un cordial beso a Brigitte.

Bien armado con su folder en el que llevaba su discurso sobre calentamiento global, tema que discutiría con el Presidente Macron, Schwarzenegger saludó primero al nuevo mandatario. Desde atrás se veía venir a Brigitte, quien con enorme calidez saludó al exgobernador. No se sabe que se dijeron pero las sonrisas que se arrancaron, hacen pensar que compartieron una buena broma, que acabó en un muy europeo beso entre invitado y anfitriona, muy lejano al usual apretón de manos que suele protagonizar los encuentros diplomáticos.

En el que se ha convertido en su color favorito de la temporada, Brigitte volvió a recurrir al azul serenidad para esta recepción. En uno de sus looks más juveniles y casuales hasta el momento, la Primera Dama de Francia apareció con skinny jeans en este tono, acentuando su esbelta figura con un cinturón en nude. Macron llevó también un delgado cardigan en el mismo color, zapatos altos en nude y la melena recogida en un moño bajo.

La estilosa capital de la moda no pudo dejar pasar el detalle de que la Primera Dama recibiera un invitado internacional en jeans. Los titulares franceses enmarcaron este detalle, cuestionando si se trataba de un detalle de mal gusto. Tanto así, que ni los seguidores del estilo de Macron reportaron los detalles de este look. Aun así, como lo ha hecho desde que inició la campaña presidencial de su marido, Brigitte, de 64 años, salió victoriosa con el sencillo, pero chic look.

Parece que el actor acudió a Macron en la búsqueda de un aliado para defender el medio ambiente, después de que el Presidente Trump decidiera salirse del Acuerdo de París. Se sabe que el Presidente y el exgobernador pasaron la tarde platicando sobre este tema del cual los dos se han manifestado públicamente. En su momento, Schwarzenegger expresó simpáticamente sobre la posición actual de Estados Unidos sobre el cambio climático: “Un hombre no puede detener nuestra revolución de energía limpia. Un hombre no puede viajar en el tiempo. Solo yo puedo hacer eso”.

