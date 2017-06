Tyra Banks comparte por primera vez una fotografía de su hijo, York

El deseo de Tyra Banks por convertirse en madre la llevó a emprender una de las mejores aventuras de su vida. Desde la llegada de su pequeño York, la modelo y su esposo, el fotógrafo Erik Asla, viven cada momento en una eterna entrega de amor incondicional hacia el pequeñito. El nacimiento ocurrió en enero de 2016 y, desde ese entonces, el rostro del bebé era desconocido para todo el mundo. Ahora, la sorpresa ha sido mayor, ya que luego de todos estos meses, la también empresaria mostró una imagen de su retoño que ha causado revuelo entre sus seguidores.

Para celebrar un momento tan especial como el Día del Padre, Banks decidió dar una sorpresa en Instagram, al revelar una linda postal de York, jugando en el jardín y mirando fijamente a la cámara. Esta es la primera fotografía en donde es posible apreciar con claridad la cara del bebé, que tiene ya un año de edad. Por supuesto, no pudo faltar el emotivo mensaje, para hacer de esta entrega algo muy significativo. “A todos los increíbles papás allá afuera, que aman a sus niños incondicionalmente como el papá de mi mamá y mi papá también… ¡FELIZ DÍA DEL PADRE!”, se puede leer en el comentario firmado por York, como si él mismo lo hubiera escrito.

Desde la publicación de la foto, York ha recibido varios piropos por parte de los fans de su mami. En la postal se aprecian sus llamativos y grandes ojos claros, los cuales reflejan ese rasgo expresivo que desde bebé ya lo distingue. Hoy, la familia disfruta cada momento a su lado, aprendiendo las mejores lecciones día a día. Meses después del nacimiento, la también empresaria hablaba de cómo vivía esta experiencia. “A veces por la mañana te despiertas y te preguntas, ‘¿en dónde estoy?’ Y no sabes qué está pasando. Entonces sé que no es buena idea manejar en ese momento porque no dormí. Así que logro equilibrar eso y su papá (su novio Erik) me ayuda… eso ha sido bueno”, dijo a E! News.

York fue concebido a través de un vientre de alquiler, luego de la constante lucha que la pareja emprendió para poder hacer realidad su sueño de tener un hijo. Antes de que esto ocurriera, ella habló en la desaparecida emisión del programa FABLife, en donde abrió su corazón para exponer los problemas de fertilidad a los que se enfrentaban. Hace algún tiempo, Tyra se sometió a tratamientos de fecundación ‘in vitro’, pero cada intento fue fallido.

Por ahora, la pareja está feliz luego de lograr tener un bebé. Poco después del nacimiento, Tyra mostró una imagen de un gorrito de recién nacido, para luego publicar lindas palabras por este momento. “El mejor regalo por el que nosotros hemos trabajado y rezado de forma muy insistente está finalmente aquí. Él tiene mis dedos y mis grandes ojos y la boca y barbilla de su padre Erik. Por lo tanto, tenemos que dar las gracias al ángel que es la mujer que ha llevado (en su vientre) para nosotros nuestro bebé milagro; rezamos para todos aquellos que luchan por alcanzar esta alegre joya. York Banks Asla, bienvenido al mundo”.

