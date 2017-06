Look a look, la espectacular maleta de Pippa Middleton para su luna de miel

La luna de miel de Pippa Middleton y James Matthews ha sido el pretexto perfecto para que la novia tenga todo un despliegue de estilo. Han sido pocas las fotografías que se han visto de ella en poco más de dos semanas, pero Pippa ha dejado claro que como su hermana, ella también se apunta como ícono de la moda. Si no lo crees, repasamos algunos de los looks que se han hecho públicos en estos días para Pippa. Desde el outfit que llevó para dejar Londres camino a Los Ángeles, el coqueto vestido que se sabe llevó a la Polinesia Francesa, hasta sus looks más chic en Australia.

El outfit que se ha vuelto más popular es el que se le vio en su primera aparición pública en Sídney, protagonizado por el vestido Bea Stripe Talita de Kate Spade, que todavía se encuentra disponible en el sitio de la firma con un precio de 798 dólares (alrededor de $15,960 pesos mexicanos). Para cubrirse llevó una chaqueta de la firma francesa Marithe+Francois Girbaud, que se dice puede encontrarse en tiendas por 350 euros ($7,350 pesos mexicanos, aproximadamente). Como complementos llevó unas alpargatas y su bolso de Aspinal of London.

Pero si este look te parece un tanto costoso, puedes recurrir a la blusa negra con bordados en blanco con la que Pippa viajó de Londres a Los Ángeles al principio de su luna de miel que es también de Kate Spade y cuesta solo 2,020 pesos mexicanos, la cual combinó con una chaqueta de tweet en blanco con filo en negro de la misma marca con un precio de 300 dólares ($6,000 pesos mexicanos, aproximadamente).

En uno de sus looks más relajados, Pippa fue vista en el aeropuerto de Sídney con su nuevo marido, llevando una blusa blanca de cuello romántico modelo L’Orla de la firma Orla Kiely, la cual se reporta se agotó en solo una hora. Este fenómeno se esperaba, pues la blusa está en rebaja y se podía comprar por solo 107 dólares (un aproximado a $2,140 pesos mexicanos). La combinó con jeans, sus inseparables alpargatas azules y la bolsa de playa de Sensi Studio que se puede encontrar en Net-A-Porter por 220 libras esterlinas (alrededor de $5,830 pesos mexicanos).

Uno de los looks más recientes fue el de la shirt dress modelo Rafina de la firma francesa Maje, que tiene un precio de 280 libras esterlinas (alrededor de $7,420 pesos mexicanos), que adaptó con un listón azul en la cintura. Fue con este look que se descubrió el origen de sus inseparables alpargatas, son de la casa española Castaner y cuestan aproximadamente 100 libras esterlinas (alrededor de $2,650 pesos mexicanos). En la Polinesia Francesa llevó un vestido Kate Spade en azul cielo y blanco con patrones geométricos de $7,994 pesos mexicanos.

Para cenar en Sídney, la hermana menor de la Duquesa de Cambridge llevó un vestido floral en distintos tonos de rosa y burgundy de Kate Spade que también se ha agotado. En Neiman Marcus se podía encontrar por 226 dólares (aproximadamente $4,520 pesos mexicanos) y lo combinó con sus zapatos de piso negros de LK Bennett y la bolsa Small Lottie de Aspinal of London con un precio de 745 dólares (alrededor de $14,900 pesos mexicanos), disponible en su página de internet en todos sus colores.

Y de forma discreta, España también ha hecho una aparición en la maleta de Pippa. La hermana de la Duquesa llevó un blusón de Zara durante un viaje en aeroplano por Sídney. La blusa que se agotó la temporada pasada es de inspiración tribal en café con azul y Pippa decidió llevarla como vestido, dándole forma con un cinturón que combinaba con las sandalias de French Sole, Glastonbury Gladiator de 66 libras esterlinas (alrededor de $1,749 libras esterlinas).

No se sabe qué otros destinos faltan en la luna de miel de la pareja, pero seguramente, Pippa seguirá dando lecciones de estilo a dondequiera que vaya.

