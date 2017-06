Lucía Villalón del 'Chicharito': 'Si me hubiera casado con él me habría equivocado'

El tiempo parece haber sido su mejor aliado. Hoy, Lucía Villalón se muestra completamente segura, en relación con el camino que debe seguir su vida. Enfocada en su profesión y más motivada que nunca, habla con seguridad sobre aquellos acontecimientos del pasado que la marcaron para siempre. Uno de esos complicados episodios lo vivió cuando tuvo que ser intervenida del pulmón por neumotórax y luego siguió su sonado rompimiento amoroso, - casi a distancia-, con el jugador Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Luego de recuperar la sonrisa y librar sus propias batallas, Lucía relata lo vivido como un acontecimiento pasajero. Ahora, la periodista española decidió abrir su corazón en una sincera entrevista en la que fue directa. Sin ningún rodeo, desentrañó la conclusión personal a la que logró llegar, tras terminar su noviazgo con el popular delantero mexicano. “Yo soy muy creyente y sé que todo ha pasado porque Dios así lo ha querido, porque si me hubiera casado con él me habría equivocado…”, dijo en la charla que sostuvo con la revista Woman Madame Figaro. Además, dejó claro que al pasar por esta circunstancia nunca se hizo la pregunta “¿por qué ”, más bien la llevó a reflexionar sobre “cómo habían llegado a eso”.

Pero en sus declaraciones, demostró que está segura de conocer mejor a quien fuera su expareja y fue firme en su manera de pensar. “Está claro que él no estaba preparado ni le ha dado nunca la importancia que debe”, dijo. Por otra parte, admite no estar en su mejor momento, pero tampoco en la peor etapa de su vida, eso sí, sin dejar de ser optimista. “De desamor nadie se muere; y ahora toca superar la decepción…”, señaló a la publicación antes citada, en donde también asegura que, pese a esos momentos en donde decaen los ánimos, siempre tiene presente a sus seres queridos, quienes la rodean de amor y mucho cariño.

Hace unos días, completamente reflexiva, hizo un balance de su vida personal y lo compartió con todos sus fanáticos a través de las redes sociales. En ese espacio hizo evidentes sus sentimientos, reafirmando las lecciones que estos últimos meses ha adquirido. “He aprendido a valorar la salud y a las personas que se quedan cuando ella no está. He aprendido que a veces una mirada basta para sentirse comprendido y que llorar no es perder el tiempo, sino limpiarse por dentro…”, dijo. Además, hizo hincapié en su actual manera de concebir el cariño hacia los otros. “He aprendido a querer de otra manera, ni mejor ni peor, pero de una forma más libre y sincera”, señaló.

Estos días, Lucía ha publicado instantáneas de sus constantes paseos, de sus momentos junto a sus amigos y de aquellos detalles que le alegran la vida. Hoy se mantiene enfocada en sus actividades, como las rutinas deportivas, que es una de sus pasiones. En sus ratos libres disfruta jugar futbol en Barcelona con sus compañeras de trabajo, además dice que ha hecho hockey, equitación y ballet. Todo ese gusto, señala, viene de familia.

