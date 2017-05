El ex Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama viajó al Reino Unido en donde se reunió con dos figuras muy importantes. Si bien ya no tienen ninguna obligación política de asistir a reuniones de este carácter, el estadounidense siempre se ha preocupado por hacer cosas positivas tanto por su país como por el mundo, y tras el atentado de Machester, no pudo quedarse con los brazos cruzados.

Después de pasar unos días en Escocia en donde se le vio disfrutando de jugar golf, el ex mandatario asistió al Palacio de Kensington a reunirse con el Príncipe Harry para discutir asuntos relacionados con el horrible ataque terrorista que sucedió en Manchester al terminar el concierto de Ariana Grande. En cuanto se dio a conocer la terrible noticia, Obama ofreció sus condolencias a las familias de las 22 víctimas que dejó el ataque, además ofreció su apoyo a los heridos en recuperación.

Vestidos los dos con camisa blanca sin corbata y saco obscuro, Obama y Harry discutieron también otros temas en los cuales ambos siempre han mostrado gran interés, como el apoyo a los veteranos de guerra, los problemas de salud mental, la conservación del medio ambiente y el empoderamiento de los jóvenes. Así lo publicó en un comunicado de prensa el Palacio Kensigton. Además los dos hombres platicaron sobre sus respectivas fundaciones antes de que Barack siguiera su recorrido.

Después tocó el turno del ex Primer Ministro, David Cameron con quien sostuvo una reunión social, ambos han dicho ser buenos amigos por lo que se juntaron para ponerse al día en varios asuntos. Esta es la primera vez que los dos vuelven a encontrarse desde que el ex mandatario terminó su presidencia en Estados Unidos. David fue quien presumió este gran momento en su cuenta deTwitter en la cual subió una foto de los dos juntos. “Grandioso ponerme al día con mi gran amigo Barack Obama el día de hoy”, escribió junto a la imagen.

