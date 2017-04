¡Todos pueden ir a la boda de Pippa Middleton! –por lo menos, a la misa-

Después de meses de especulaciones sobre una cuidadísima lista de invitados para la boda de Pippa Middleton y el empresario James Matthews, hay un pequeño detalle que podría complicar un tanto la logística. Mucho se ha dicho de aquella regla de ‘no ring, no bring’ y cómo el Príncipe Harry tendría que ir en solitario a la misa pues su novia no habría recibido una invitación para la ceremonia, sino solo para la fiesta. Pero tal como sucede en nuestro país cuando de sitios religiosos se trata, Pippa no puede cerrar las puertas de la capilla a nadie.

Al tratarse de la boda del año y tener la presencia de los Duques de Cambridge y de los Príncipes George y Charlotte, se ha tenido que cuidar especialmente la lista de invitados para mantener la privacidad del evento. Pero hay cuestiones que se salen un poco del control dentro de esta compleja organización y es que la iglesia de St. Marks de Englefield, en donde se llevará a cabo la ceremonia, está sujeta a la ley de las iglesias en la que hay una norma muy clara.

“Un matrimonio es una ceremonia pública en la que al menos todos los feligreses (incluyendo aquellos nombres que están en la lista electoral) tienen derecho a asistir”, lo que significa que todos los fieles de Englefield pueden asistir a la capilla, al tratarse de un lugar de adoración. A pesar de que la iglesia de St. Marks se encuentra dentro de la propiedad privada de los Middleton, al tratarse de un recinto religioso, debe mantener sus puestas abiertas para los fieles. Incluso, personas no fieles pueden asistir, pero en ese caso solamente si tienen “genuinos impedimentos para formalizar el matrimonio”.

A pesar de esto, hay un pequeño detalle que puede asegurar la privacidad tan mencionada para este enlace. El público en general puede entrar a la ceremonia solo “si hay asientos disponibles o lugar para pararse, a menos de que haya una genuina preocupación o surjan problemas de seguridad”.

La información fue publicada la Iglesia de Inglaterra en un documento titulado Celebrity Marriages in Anglican Cathedrals and Churches. A pesar de esto, se piensa que sería casi imposible que los feligreses de esta iglesia asistan sin invitación el próximo 20 de mayo, pues la comunidad ha aceptado con mucho respeto el que Pippa y James esperan tener un enlace privado, rodeado solo por sus más allegados.

