El hombre más rico del mundo, Bill Gates, usa un reloj de sólo 10 dólares

Puede que se trate del hombre más rico del mundo con millones de dólares a su disposición, pero Bill Gates sigue siendo tan sencillo como en su adolescencia. Muestra de esto es que al día de hoy sigue usando un reloj Casio de solo 10 dólares (alrededor de $200 pesos mexicanos), como se pudo ver durante su más reciente entrevista en el Reino Unido. Y es que en la casa de los Gates los gastos estrafalarios no van y los que lo “sufren” más no son otros que sus hijos, quienes ya fueron advertidos de que no recibirán la fortuna valuada en 87 mil millones de dólares de sus padres como herencia. Pero ese detalle no es el único que Bill y su esposa Melinda han impuesto a sus chicos.

A pesar de que es responsable de muchos de los avances tecnológicos de nuestra época en casa hay reglas especiales. Sus hijos no pueden tener celulares sino hasta después de los 14 años y una vez con ellos tienen un límite de gastos para usarlos. Jennifer, de 20 años, Rory, de 17, y Phoebe, de 14, no pueden usar sus teléfonos a la hora de la cena y solo hay un tiempo limitado en el que pueden usarlos, según ha contado el empresario a The Mirror. “Regularmente determinamos un tiempo después del que ya no pueden haber pantallas y en su caso los ayuda a dormir a una hora más razonable”, dijo el fundador de Microsoft.

Por supuesto, los chicos se quejaron en su momento al compararse con sus amigos, pero parece que el empresario es muy decidido cuando de sus creencias se trata. No sorprende que no quiera que sus hijos estén pegados al celular, pues siendo apenas un niño la curiosidad de Bill lo llevó a leer todo un set de enciclopedias que tenía en casa y hasta fue enviado al psicólogo por las horas que pasaba en contemplación.

Si su reloj y sus reglas para sus hijos parecen ser de lo más comunes y conservadoras, hay otra debilidad que mantiene a este multimillonario muy cerca del resto de la gente: su debilidad por la comida rápida de McDonald’s y Burger King.

Estas nuevas declaraciones se suman a las que hiciera hace unos meses cuando declaró que sus hijos no recibirían su gran fortuna. “Nuestros hijos van a recibir una gran educación y algo de dinero, así que no van a vivir pobremente, pero van a salir y a hacer su propia carrera”, dijo el empresario que tuvo unos inicios muy similares haciéndose su propio camino cuando era muy joven. “No les hacemos ningún favor a nuestros hijos dándoles una gran riqueza. Eso distorsiona cualquier cosa que podrían hacer al crear su propio camino”, explicó durante su visita a This Morning.

