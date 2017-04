Exclusiva en HELLO!: Meghan Markle, lista para acompañar al Príncipe Harry a la boda de Pippa Middleton

Muchas han sido las especulaciones sobre la regla de “no ring, no bring” en la boda de Pippa Middleton, lo que inmediatamente dejaría fuera a Meghan Markle, novia del Príncipe Harry. Pero según ha podido saber HELLO!, la actriz podría estar lista para ser la pareja del quinto en la línea de sucesión después de haber pedido descansar exactamente la semana del enlace a la producción de la serie Suits. Este permiso especial la dejaría disponible para asistir la que en definitiva, será la boda del año.

Como se puede ver en la edición de esta semana de HELLO!, Meghan pidió a la producción permiso para tener libres los días de entre el 17 y 22 de mayo. Esto le daría el tiempo suficiente para viajar hasta Berkshire, en donde la esperada boda se llevará a cabo el próximo 20 de mayo. Ya desde hace algunos días, cuando la novia confirmó algunos detalles de la boda como el papel que desempeñarán sus sobrinos, se había podido saber que el Príncipe Harry estaba dentro de la lista de invitados confirmados, pero hasta el momento no se sabe nada de su famosa novia.

Aunque no sería la primera boda a la que asistirían juntos desde que comenzaron su relación, después del enlace de Tom Inskip and Lara Hughes-Young al que fueron en Jamaica, sí se habla de que marcaría un importante paso en su relación. En esta ceremonia no solo estarán muchos conocidos de Harry, sino también las personas más cercanas para él, los Duques de Cambridge y los Príncipes George y Charlotte.

Esta información llega justo cuando Harry ha pasado el fin de semana de Pascua en casa de su novia en Toronto, razón por la que no apareció en la Misa de Pascua como el resto de la Familia Real. El miércoles por la noche se pudo ver a un discreto Harry tratando de pasar desapercibido a su llegada a la residencia de la actriz en Canadá. Un día después, Meghan fue vista camino a su ya acostumbrada clase de yoga, llevando un anillo con la inicial de su novio en una práctica que se ha hecho muy común en la chica de 35 años.

El Palacio de Kensington no ha tenido comentarios sobre la posible asistencia de Meghan a la boda de Pippa con el empresario de James Matthews. Así que no será sino hasta el próximo 20 de mayo que sepamos si Meghan pidió los días para acompañar a su novio o si tendrá otro compromiso.

