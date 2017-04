Sí, Elizabeth Gutiérrez también tuvo inseguridades con su físico y ahora cuenta cómo las superó

Podría parecer que Elizabeth Gutiérrez cuenta con una seguridad en sí misma casi inquebrantable, misma que refleja en las fotografías que comparte en redes sociales, en una alfombra roja, actuando o modelando. Sin embargo, para proyectar eso, tuvo que pasar por una etapa de gran inseguridad en la que su físico solía ser un problema.

“La infancia fue definitivamente el momento en que no me sentía feliz con la manera en que me veía, al ser una niña muy delgada y la más alta de mi clase en primaria", contó a People la mexicana que hoy, es una de las bellezas más notables del espectáculo. Como muchas chicas, Elizabeth tuvo que buscar un role model que la hiciera ver que cada mujer tiene una belleza única y lo encontró entre las páginas de las revistas de moda.

VER GALERÍA

Un día, viendo las fotos de Cindy Crawford, la también empresaria convirtió a la súper modelo en su ícono de belleza. “Me fui dando cuenta de que ser alta y delgada no era tan malo y empecé a aceptarme tal cual era", aseguró quien recientemente lanzó su línea de productos de cuidado para la piel.

Por supuesto, su belleza no sólo radica en el exterior y, según ella misma ha narrado, es la madurez y la paz que proyecta lo que la hace verse tan bien. “Las imperfecciones también te hacen única, la belleza se lleva por dentro y lo que irradias se convierte en belleza física". Probablemente, toda esa luz surge del amor a sus dos hijos, Christopher y Kailey, y a su pareja, William Levy, con quienes disfruta y comparte cada instante.

Y es que, Elizabeth se encuentra en una gran etapa de su vida en la que ha aprendido a sonreírle a cada instante y apreciar cada cosa que atraviesa. “Siempre trato de estar bien conmigo misma, estoy donde tengo que estar. Siempre trato de ser feliz, aunque pase momentos no tan fáciles. Trato de ver que hay una razón más grande de lo que está ocurriendo. A veces nos ahogamos en un vaso de agua y no significa que es el final de nada. Significa que vas a resurgir”.

VER GALERÍA