Khloé Kardashian y su novio van muy en serio:'Definitivamente quiero ser mamá' Por primera ocasión, la empresaria habló abiertamente de su relación con el jugador de los Cleveland Cavaliers, con quien quiere formar una familia

El tiempo lo cura todo y para ejemplo Khloé Kardashian. Luego de atravesar por un matrimonio y un divorcio lleno de problemas derivados de los excesos de su ex, Lamar Odom, la sonrisa de la menor de las Kardashian regresa más resplandeciente que nunca, ¿el reponsable?, su novio, el basquetbolista Tristan Thompson. Ahora que Khloé tiene muy claro lo que quiere y hacia donde encaminar su vida, está convencida que el jugador de la NBA es el indicado para formar una familia.

Para nadie es un secreto que uno de los sueños más grandes de Khloé es tener hijos, situación que compartió con los fans en el reality familiar, donde durante su matrimonio con Lamar varias veces se vio frustrada por no poder concebir. Pero todo pasa por alguna razón y, tal vez, en el pasado no era el momento indicado para la maternidad, un papel que la empresaria, de 32 años, asegura está lista para desempeñar.

Como poca veces, Khloé habló abiertamente de su relación con el basquetbolista en entrevista para la revista ES. Comentó que gracias a su experiencia pasada, sabe que no debe forzar nada: “Definitivamente quiero ser mamá, pero no me presiono. No pienso que el reloj esté corriendo. Siento en mi alma que algo ocurrirá”, comentó.

Aunque su primer matrimonio no fue de cuento de hadas, Khloé sigue creyendo en este sacramento y está dispuesta a volver a llegar al altar: “Sí, lo haría”, dijo ante un posible matrimonio con Tristan. Si bien ha querido ser muy cautelosa en esta nueva relación, la titular de Revenge Body with Khloé Kardashian, aseguró que conoce muy bien a su novio y sabe que es el indicado.

Sobre la posibilidad de ser mamá, la rubia detalló que es un tema que ella y su novio tienen muy presente: “Nunca antes había sentido este tipo de amor. Me gustaría formar una familia con él, hemos hablado de eso. Él ya es padre y aunque digan lo contrario, sé que va a ser un padre impecable”, comentó. Khloé se refirió a la polémica que ocasionó la sorpresiva paternidad del basquetbolista, quien recibió a su primogénito en enero de 2016, un par de meses después de haber iniciado su relación con la empresaria. Según se sabe, la ex novia del jugador de la NBA, Jordy C, ya estaba embarazada cuando decidieron terminar la relación.