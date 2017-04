‘No ring, no bring’, de qué va la curiosa regla que Pippa Middleton podría implementar en su boda

Faltan solo algunas semanas para que Pippa Middleton y James Matthews lleguen al altar. La que promete ser la boda del año en el Reino Unido se acerca y con ella los rumores en torno a la gran celebración. Entre los detalles que se han podido saber del gran día que llegará el próximo 20 de mayo, hay uno que ha resultado especialmente curioso. Y es que mucho se ha dicho que con la intención de mantener el evento totalmente entre el círculo más cercano de los novios, podrían declarar una política de “no ring, no bring”, pero, ¿en qué consiste esta curiosa regla?

Se dice, que la novia quiere limitar la asistencia de invitados a personas relacionadas con ella y su futuro esposo. Es por esto que se podría decidir por limitar los plus one de sus invitados a relaciones serias, lo que significaría que si no hay un anillo de compromiso entre ellos, los caballeros no podrían llevar a sus novias. Tema especialmente interesante en el caso del Príncipe Harry, pues los ojos del mundo están puestos sobre la posibilidad de que Meghan Markle sea su cita para esta boda, lo que sería imposible en caso de que la política fuera impuesta en esta ocasión.

Otro de los que se podría ver afectado en caso de que esto fuera cierto, es su futuro cuñado, el protagonista de reality shows, Spencer Matthews. En medios británicos ha sobresalido que Pippa podría haber dejado de la lista de invitados a la novia de Spencer, Vogue Williams. Aunque hasta el momento este tema ha quedado en pura especulación, sería el segundo caso en el que se hace referencia a que la hermana de la Duquesa de Cambridge no quiere tener entre sus invitados a parejas que considera como 'nuevas' tras solo algunos meses de salir.

Mucho se ha dicho que esta regla viene de la preocupación de Pippa de que alguien pudiera robarle la atención en su gran día. Motivo por el cual también se ha especulado que no se espera que su hermana mayor, Kate Middleton, sea su dama de honor, tal como lo fuera Pippa en la boda de los Duques en el 2011.

Cómo olvidar a la dama de honor más famosa del mundo, cuando Pippa sorprendió a todos con un elegante vestido blanco al ayudar a su hermana en su gran día. Aunque mucho se ha dicho de estas especificaciones pedidas por Pippa, lo cierto es que no será hasta el gran día cuando se pueda saber la realidad detrás de la misteriosa lista de invitados.

