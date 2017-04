North West, hija de Kim Kardashian es la fan número uno de Ariana Grande

Cuando se trata de cumplir los deseos y caprichos de North West, Kim Kardashian como cualquier madre es la más atinada. La mamá de 36 años quiso consentir a su hija mayor con una tarde de viernes de solo chicas y dejando en casa a su otro hijo, Saint y a su esposo, Kanye West, la llevó a conocer a su cantante favorita, Ariana Grande.

Madre e hija asistieron al concierto que la cantante tuvo en la ciudad de Los Ángeles ayer por la noche. Pero no asistieron como cualquier otro fanático, ellas tuvieron pases VIP y además entraron al backstage en donde se tomaron fotos con la intérprete de Focus on me.

La estrella del programa Keeping up with the Kardashians probó que es la reina del estilo llamand la atención con un jumpsuit de terciopelo color ciruela que hacía resaltar sus curvas el cual combinó con unas sandalias de tacón color nude. Para taparse del frío utilizó una chamarra negra que hizo resaltar su nuevo corte de cabello. Mientras tanto la pequeña utilizó una camisetita blanca debajo de un vestido de tirantes naranja brillante que combinó a la perfección con unos tenis, y por supuesto no podía faltar su diadema con orejitas de gato como las que Ariana utiliza en todos sus conciertos.

Una publicación compartida de Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) el 31 de Mar de 2017 a la(s) 10:26 PDT

Para mostrarle a todos sus seguidores la fantástica noche que estaban teniendo las dos, Kim no desaprovechó ningún momento para grabar con su celular cada instante y compartirlos en Snapchat. El video favorito de los fanáticos de la esposa de Kanye West fue uno en donde las dos salen en pleno concierto cantando a todo pulmón uno de los grandes éxitos de la cantante, One last time.

Kim Kardashian abrió las puertas de su espectacular closet

¿Por qué el nuevo corte de Kim Kardashian será la sensación de la temporada?​

Por supuesto no se podían quedar sin tener una foto con la estrella, así que antes de comenzar el show, madre e hija se metieron al camerino de la cantante y hasta jugaron con su perrito. Ariana sentó en sus piernas a la pequeña quien aparece en la foto con una carita llena de nervios mientras su mamá tomaba una de sus famosas selfies en la cual escribió: “¡Show time!”