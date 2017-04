París Hilton asegura que su vida no es lo que parece: ‘Soy una persona dulce y sencilla’ La socialité aseguró que a pesar de llevar muchos años en la industria nunca ha despegado los pies de la tierra

¿Quién no conoce a Paris Hilton y su extravagante estilo de vida? Es famosa prácticamente desde que nació y en la adolescencia se encargó, con su reality, de convertirse en la pioneras en esta industria. Ser la heredera del imperio Hilton no es cosa fácil y mucho menos después de exponer sus lujos y aventuras frente a las cámaras. Tras su salto a la fama, el público se hizo un concepto de ella que, algunas ocasiones es equivocado, según comentó recientemente.

Desde hace años París se ha convertido en sinónimo de “chica superficial”; sin embargo, la DJ asegura que su personalidad es completamente distinta y muy pocas personas la conocen. Durante la presentación de sus nuevos productos para el cuidado de la piel, la empresaria habló de su verdadera esencia y del día que cambió su vida para siempre.

Aunque pueda aparentar otra cosa, Paris revela que gracias a un atinado consejo de su mamá ha podido mantener todos estos años los pies en la tierra: “He estado en esta industria durante tanto tiempo. Recuerdo un consejo que mi mamá me dio una noche antes del estreno de mi reality”. Al parecer las palabras de su madre quedaron muy guardadas en su mente y hasta la fecha sigue aplicando esta enseñanza.

Paris asegura que su madre la advirtió: “Una vez que el programa salga a la luz, tu vida va a cambiar para siempre y mucha gente cuando esto le sucede, su cabeza comienza a adoptar nuevas conductas y se convierte en alguien diferente”. Ante la ola de fama que se avecinaba, la socialité decidió seguir el consejo.

La madre de Paris le suplicó: “Por favor sigue siendo la misma dulce y sencilla persona que eres, siempre con los pies en la tierra, no cambies nunca”. Y así sucedió, la empresaria de 36 años no ha cambiado en nada: “Siempre he sido la misma persona dulce y sencilla, con los pies en la tierra y siempre he trabajado muy duro”.