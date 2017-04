El regalo de Cindy Crawford a George Clooney que lo podría meter en aprietos con Amal

Son amigos desde hace muchos años, es por eso que nadie se ha mostrado más feliz con la llegada de los mellizos de George y Amal Clooney que Cindy Crawford y su esposo, Rande Gerber. Es por eso que no ha sorprendido que la top model no perdiera el tiempo al momento de preparar un regalo muy especial para los pequeñitos, haciendo uso de una de las bromas que George hizo sobre su inminente paternidad. Y si bien el regalo no podría ser más tierno, no sabemos qué tan feliz esté Amal cuando vea lo que Cindy tiene preparado para sus bebés.

Todo comenzó cuando durante una entrevista con Extra, George explicó que su esposa le ha puesto una condición cuando de los nombres de sus bebés se trata. “Mi esposa dice que no puedo llamarlos Casa y Amigos. Eso es lo único que no puedo hacer”, dijo el actor de Ocean’s Eleven haciendo referencia a la marca de tequila que fundó con Rande, Casamigos.

Más se tardó en hacer el comentario que en que Cindy tuviera listo un simpático regalo a los mellizos. Dos playeritas bordadas con los nombres con los que los ha bautizado su papá a modo de broma, “Casa” y “Migos”. La divertida puntada de Cindy ha hecho que el ojo clínico de sus seguidores no puedan ignorar el que tal vez la modelo ha desvelado uno de los misterios de este embarazo. Aunque George ha desmentido el que sepan que tendrán un niño y una niña y haya asegurado que ellos todavía no conocen el sexo de los bebés, las playeritas están bordadas en rosa y en azul.

Eso sí, sin importar el sexo de los mellizos, es casi un hecho que algún día llevarán sus simpáticas playeritas. Y es que desde hace años, Rande y George parecen haber hecho el compromiso de siempre presumir su marca por lo que no es raro verlos con playeras y gorras con el mismo logo de los mamelucos.

Los Clooney y los Gerber son muy cercanos, tanto que Cindy y su esposo han sido los más felices con la noticia de la llegada de los mellizos –junto a Matt Damon, que también ha estado encantado con las buenas nuevas-. “Estoy muy emocionada. Obviamente, nosotros somos amigos de la paternidad. Creo que es increíble para George y a Amal en verdad le queda bien. Ella es simplemente increíble y ellos son muy felices. Simplemente parecía el siguiente paso”, dijo la top model.