¿Qué dirá papá Barack? Malia Obama es vista con un guapo chico en NY

No se sabe si las noticias han llegado hasta el rincón de las islas polinesias en donde Barack Obama se encuentra desde hace algunas semanas, pero las imágenes de su hija Malia caminando con un guapo chico por las calles de Nueva York están dando la vuelta al mundo. Aunque ha de decirse que las fotografías solo los muestran dando un paseo sin alguna actitud romántica, las sonrisas nerviosas y el gran atractivo de los dos chicos han dado mucho de qué hablar.

Al haber visto crecer a Malia, después de que llegara a la Casa Blanca siendo apenas una niñita de 10 años, no es sorpresa que una primera ilusión sea tema de conversación. La niña de los ojos del Presidente Obama se ha convertido en una guapísima jovencita, lo que ha hecho que más de un galán se apunte para conquistarla. Hasta hace unos meses esto no era un dolor de cabeza para Barack, pues como él mismo explicó, los miembros del Servicio Secreto hacían que fuera difícil que algún joven quisiera ir más allá. Pero las cosas han cambiado, con solo un par de agentes y viviendo sola por primera vez, Malia es como cualquier chica que tiene su primer trabajo antes de entrar a la universidad.

Lejos de la capital de Estados Unidos, Malia está construyendo su vida en la Gran Manzana. Con su trabajo como intern para la compañía cinematográfica de Harvey Weinstein, no es raro ver a la mayor de las Obama caminando en las calles de Nueva York sin ningún tipo de preocupación. Fue así como se le vio con este chico, un joven muy atractivo que le arrancó más de una sonrisa a la hija del expresidente.

También ha llamado la atención lo alto que es el joven desconocido con respecto a Malia, algo nada sencillo teniendo en mente que la chica de 18 años mide 1.85 m. Aunque en las imágenes se ve a cada uno de ellos resguardando sus manos en las bolsas de sus chamarras, en más de una ocasión compartieron miradas y sonrisas cómplices durante el paseo. Más tarde, una de las amigas de Malia se les unió en la caminata quitando un poco del nerviosismo previo.

Por supuesto, ni tardos ni perezosos, algunos portales han identificado al chico como Rob Franklin, un graduado de la Universidad de Stanford de 23 años. Aunque según el DailyMail, amigos cercanos han asegurado que solo son amigos. Eso no asegura que Malia quede soltera por mucho tiempo más, ya lo decía el expresidente en noviembre del 2015: “He visto a algunos tipos viéndola de formas que no me hacen feliz”.

