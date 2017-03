¿Problemas en el paraíso? Kim Kardashian revela porqué se enojó con Kanye West tras su asalto En la nueva temporada del reality familiar, la más famosa del clan narra la razón por la que la actitud de su marido tras su robo la irritó

Su historia de amor es cómo de cuento de hadas. Desde que le pidió matrimonio hasta su boda en Italia, había demostrado ser el hombre de los sueños de cualquiera. Atento, buen padre, esposo y amigo, ¿qué más podría pedir Kim Kardashian? Aunque pensábamos que su relación era “perfecta”, resulta que como todas las parejas la socialité y el rapero tienen problemas. Durante un adelanto del nuevo capítulo de Keeping Up With the Kardashians, Kim le plática a su hermana Kourtney y a su mamá, Kris Jenner, por qué la actitud de Kanye tras su asalto la molestó.

Tras el traumático incidente, Kim confesó que la impresión del asalto le ocasionó secuelas nerviosas, que provocaron ciertos roces en su relación. Contó cómo a su regreso de París, una noche sufrió un ataque de ansiedad al escuchar ruidos en la escalera de su casa, por fortuna era su esposo, pero aseguró que se molestó la falta de tacto del rapero.

Resulta que Kim explicó que su esposo siempre suele usar las escaleras de servicio, de ahí que se haya espantado mucho al escuchar pisadas en la escalera del interior de la residencia: “Me asusté muchísimo. Siembre sube por la escalera de atrás. Siempre sé que sube por las escaleras que entran en mi habitación, pero subió por las escaleras de la entrada y todo lo que podía escuchar eran fuertes pisadas”, relató.

Al escuchar el ruido y, luego de lo vivido en París, Kim se puso de pie de inmediato y comenzó a preguntar quién estaba ahí, al no escuchar respuesta los nervios se apoderaron de ella. “Eran como las tres de la madrugada, la misma hora en la que sucedió el robo. Después de un concierto él no puede oír bien, así que nunca escuchó mi ‘¡Hola, hola’. Él no respondió porque no podía oírme”.

De inmediato Kim comenzó a llorar tomó a su hija North, que estaba dormida con ella, y se dirigió a otra habitación. La socialité contó que muy tranquilo, luego de unos minutos, Kanye entró a la habitación diciendo ‘Hola’, sin imaginar que había desatado la furia de Kim, quien consideró que el rapero fue poco gentil con ella en esos días después del asalto.

Tras arreglar el mal entendido, Kim contó que ella y su esposo acordaron que él se anunciaría cada vez que entrara a la casa: “Le dije, tenemos que llegar a un arreglo. Tienes que anunciarte siempre”. La madrugada del 3 de octubre, la empresaria fue despojada, a punta de pistola, de más de 10 millones de dólares en joyas.