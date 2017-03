'Herida de guerra', Lucía Villalón presume la cicatriz de sus más duras batallas

No fue fácil para Lucía Villalón dar un paso hacia la soltería; menos cuando se recuperaba de una fuerte enfermedad que la llevó en dos ocasiones al hospital. Sobre todo por la circunstancia en la que ocurrió su rompimiento amoroso, a tan sólo unos meses de celebrar su boda con Javier ‘Chicharito’ Hernández, la cual se canceló de un día para otro. Ya recuperada de salud y con mejor ánimo, sigue adelante y no existe nada que la detenga. Después de todo, ha puesto de su parte para sanar cualquier herida, y aunque las cicatrices hayan dejado una huella en su alma y en su cuerpo, no ha bajado la guardia. Sin embargo, la pregunta prevalece, ¿cómo se encuentra la española en este momento?

Con una sentida metáfora, Lucía habló con orgullo de las dos batallas personales a las que se ha enfrentado, su salud y su vida amorosa. La periodista publicó en sus redes sociales la fotografía de una pequeña cicatriz que tiene en la piel, justo en el lado izquierdo, y que ha servido de inspiración para expresar su sentir. Aunque no se sabe de qué es esta cicatriz, se sospecha que es de la cirugía de neumotórax a la que se sometió. “¡No es una imperfección... es una pequeña herida de guerra. Una herida cerrada por el paso del tiempo que se queda para recordarte lo que te ha pasado y has sido capaz de superar... para recordarte que cada día eres más fuerte!”

Luego del conocido episodio en que salió a la luz el romance del ‘Chicharito’ con Camila Sodi, Lucía se atrevió a hablar, y lo hizo con firmeza. En las páginas de las revista ¡HOLA!, Villalón hizo una serie de confesiones, en donde abrió una ventana a sus más íntimas emociones. “Había confiado plenamente en la persona con la que iba a compartir mi vida. Su actitud cambió y está clarísimo por lo que fue. Cuando le pregunté, nunca reconoció nada. Con lo fácil que es decir la verdad”, señaló.

Hoy el panorama pinta distinto para Lucía, quien pudo encontrar en su fracaso amoroso una lección de vida de la cual ha aprendido demasiado. “De amor nadie se muere. Ahora hago mi vida, paso más tiempo con la gente que quiero y disfruto de mi trabajo. Sé que llegarán cosas mejores, porque creo que me lo merezco”, dijo en aquella entrevista. Por si fuera poco, ha recobrado la sonrisa y está dispuesta a continuar con paso firme.

En sus redes sociales, Villalón ha dado algunos vistazos de esa tranquilidad con la que ahora mira la vida. De aquella relación con el ‘Chicharito’ sólo conserva el cariño de la fiel mascota que ambos adoptaron cuando eran novios, un lindo perro labrador color negro al que ella llama Paco de Lucía, como el famoso artista de música flamenca. Cómo olvidar también su espectacular paso por la alfombra de la presentación de la nueva colección de Jorge Vázquez en la Fashion Week de Madrid, en donde usó un llamativo vestido con el que consolidó parte de su ‘revancha’.