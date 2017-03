El paraíso polinesio de la más reciente escapada de Barack Obama

Si primero fueron las British Virgin Islands, hace apenas unos días su natal Hawái, ahora el expresidente Barack Obama se dispone a disfrutar un mes refugiado en una exclusiva isla de la Polinesia Francesa. Se anticipaba que después de ocho años sometido al trabajo más estresante del mundo, el exmandatario necesitara un descanso y ahora él y su esposa Michelle están disfrutando al máximo de las escapadas que se pueden regalar tras tanto tiempo de labor ardua.

Discretamente, Obama aterrizó en el aeropuerto Faa’a de Tahití para desplazarse desde ahí en un avión privado más pequeño al famoso resort The Brando, ubicado en el conjunto de islas privadas Tetiaroa. El nombre que recibe este exclusivo lugar viene, como te puedes imaginar, del actor Marlon Brando, quien compró parte de esta isla en los años 60’s. Brando cayó enamorado del lugar donde la filmación de la cinta Mutiny on the Bounty y se propuso hacer lo que fuera necesario para preservarlo.

Desde entonces, se ha convertido en uno de los escenarios favoritos para las grandes estrellas de Hollywood que buscan privacidad e incluso fue nombrado el año pasado como el Mejor Resort del Mundo por una publicación especializada. Si a simple vista parece un lugar por demás lujoso, al conocer sus detalles se sabe que también es eco-friendly. The Brando se mantiene a través de energía solar y aceite de coco, mientras que su ventilación se maneja a través de un complicado sistema de agua de mar, además de que la isla es un santuario para aves y vida marina de la región.

Pero, ¿cuánto cuesta hospedarse en el lugar que Brando describiera como el paraíso? Las villas que cuentan con albercas privadas oscilan entre los 2000 y 12,300 euros por noche ($43,000 a $264,450 pesos mexicanos aproximadamente). Durante su estancia, Obama podrá disfrutar de distintas actividades como los diferentes deportes acuáticos que tanto disfruta y con los que se ha reencontrado después de que por ocho años tuvo que abandonarlos por cuestiones de seguridad.

Se ha llegado a especular que este mes en la isla tiene como propósito el que el expresidente pueda dedicarse a escribir sus memorias, las cuales serán publicadas según se ha anunciado a través de la editorial Penguin Random House. Se dice que el contrato, que también incluye un libro por Michelle, estuvo firmado por 60 millones de dólares ($1,200,000 millones de pesos mexicanos).

Hasta el momento, no se sabe si su esposa lo acompañará en este mes en Tetiaroa, lo que no sería raro pues ha estado con él en sus dos escapadas más recientes. Desde que dejó el cargo, se ha podido ver a un Barack más relajado, casual y sonriente, que seguramente disfrutará al máximo de su mes en la polinesia francesa.