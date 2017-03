Lucía Villalón disfruta de sus días de soltería al lado de su ‘compañero leal’: ¡Paco! La periodista española pasa sus días al lado de su amigo más fiel, el labrador que adoptó con el futbolista en febrero de 2016

Ante la adversidad siempre es bueno rescatar las cosas positivas y así lo hace Lucía Villalón. En medio del duelo que ha querido atravesar tras su ruptura con Javier Hernández Chicharito, la periodista española se centra en los suyos y disfruta de cada instante al lado de su fiel compañero: Paco. A un par de meses de haber celebrado con un pastel muy especial el primer año de que el labrador llegó a su vida, la española vuelve a recurrir a las redes para presumir lo bien que se la pasa al lado del perro, que se ha convertido en su inseparable.

A través de Instagram, Lucía compartió la que se ha convertido en la foto más encantadora de ella con su mascota a quien de cariño le llama Paco de Lucía, como el famoso cantautor de flamenco. Aunque el perro fue adoptado entre ambos, al seguir por caminos separados, la ex pareja decidió que Paco se quedaría con Lucía, quien fue la más feliz, pues desde que el perro llegó a casa siempre fue más cercana con ella.

No cabe duda de que Paco se ha convertido en el responsable de las sonrisas más francas de la española, quien está encantada de hacerse cargo de la mascota que adoptó al lado de su ex, así lo dejó ver en la entrevista que concedió a ¡HOLA! hace un par de semanas: “¡Paco es lo máximo! A alguien que no tenga perro no se lo puedo explicar, pero si tienes perro, ¡sabes que es un compañero leal!, aunque, bueno, igual por algo rico de comida ¡sí que me vendería!”, comentó.

Lucía se refería a la debilidad que su perro tiene por la comida, la misma que demostró en noviembre pasado cuando ella y su entonces novio, le prepararon un delicioso “pastel” hecho de espaghetti a la bolognesa. En aquella ocasión, Lucía compartió el momento en el que sopló la velita del pastel de su mascota para darle paso a Paco a que devorara el plato.

Si bien, luego de cancelar su compromiso con el futbolista la periodista borró toda evidencia de él en sus redes sociales, conservó todas las fotos al lado de su perrito, incluso ese video del primer “cumpleaños” de Paco, que fue captado por el Chicharito. Independientemente de que su relación no funcionara, la española ha querido conservar a su mascota y seguir dándole el amor y cuidado con los que lo recibió cuando era apenas un cachorrito.