Chrissy Teigen habla por primera vez de su lucha contra la depresión postparto

Ella misma lo admite, para el resto del mundo puede parecer la persona más feliz del mundo, pero Chrissy Teigen ha luchado sus propias batallas. La modelo sabe que desde fuera su vida parece perfecta con un esposo increíble, John Legend, y un gran trabajo en Lip Sync Battle, además de una exitosa autora de libros de cocina. Y hace casi un año llegó a su vida Luna, su ansiada bebé, por la que tuvo que luchar y a quien adora completamente. Pero con su nacimiento vino una batalla de la que Chrissy nunca antes había hablado, la depresión postparto.

“Tenía todo para ser feliz. Y aun así, por casi todo el año pasado, me sentí infeliz. Lo que básicamente todo mundo alrededor de mí –excepto por mí- sabía es que hasta diciembre, tuve depresión postparto”, escribió Chrissy en un sentido ensayo para Cosmopolitan, “Ya puedo imaginar lo que se dirá de mí después de esta admisión. Pero es una parte tan grande de mi vida y en la de tantas, tantas otras mujeres. Se sentiría mal escribir de cualquier otra cosa. Así que aquí va”.

La modelo describe cómo cuatro meses después del nacimiento de su bebé volvió a trabajar con todas las comodidades posibles. “Pero yo era diferente que antes. Salir de la cama para ir al set a tiempo era doloroso. Me dolía la espalda, mis hombros, hasta mis muñecas. No tenía apetito. Pasaba dos días sin un bocado de comida y ustedes saben lo importante que es la comida para mí. La cosa que en verdad me afectó fue lo poco tolerante que era con la gente”, continúa su escrito.

“No podía descifrar porqué estaba tan triste. Culpé al cansancio y que posiblemente había dejado atrás a mi personaje: ‘Tal vez ya no soy una persona que hace tonterías. Tal vez se supone que sea una mamá”, cuenta Chrissy. La modelo describe cómo nunca dejaba su casa y mantenía las cortinas cerradas, estaba tan cansada que no podía subir a su habitación y su esposo, John, pasaba con ella las noches en el sillón.

Los dolores la llevaron al hospital y no fue sino hasta diciembre, cuando asistió a una cita con su ginecólogo acompañada por John que fue diagnosticada con depresión postparto y ansiedad. Con el diagnóstico llegó el tratamiento, así como la necesidad de escribir una carta a todos sus seres queridos para explicarles qué estaba pasando. “Aunque era algo por lo que no tenía que disculparme. Yo quería pedir disculpas”, dice Chrissy.

La modelo explica que una de las razones por las que no pensó en tener este tipo de padecimiento es porque nunca sintió nada negativo contra de Luna, por el contrario, ha estado enamorada de ella desde el primer momento. “También pensé que no podía pasarme a mí. Tengo una gran vida. Tengo toda la ayuda que podría necesitar…Pero el posparto no discrimina”, escribe Chrissy.

Con un enfoque mucho más positivo tras dos meses de tratamiento, Teigen cierra su carta: “Amo a John y a Luna más de lo que podía imaginar amar a alguien, y John y yo todavía esperamos darle algunos hermanos a Luna. La depresión postparto no ha cambiado eso…Dios, odié haberles ocultado esto”.

