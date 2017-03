¡Como en los viejos tiempos! Britney Spears recupera su espectacular abdomen

Sin duda alguna Britney Spears fue conocida por tener uno de los cuerpos más espectaculares del medio artístico. Cuando sacó su sencillo Baby, one more time las ombligueras se hicieron famosas porque el abdomen tan tonificado que se le veía a la cantante en el video. Ahora ella está decidida a recuperar su cuerpo tonificado y trabajado que tenía en ese entonces.

Desde que se convirtió en mamá de dos niños, Sean y Jayden James, la cantante hace mucho ejercicio con una entrenadora personal y además confiesa que tuvo que hacer algunos sacrificios como dejar de comer pan y hamburguesas, así como la comida chatarra a la que ya era un poco adicta; además Britney se ha vuelto fanática de la yoga.

Hace unos días, la cantante de Oops! I did it again subió un video a su Instagram en donde muestra cómo domina unas poses de yoga de cabeza e incluso escribió en la foto: “Haciendo propio mi templo, mi cuerpo, a través de la yoga. Pero necesito comprarme uno de esos tapetes de yoga!”. Y no hay duda de que este nuevo estilo de vida le está dando buenos resultados pues la también actriz compartió unas imágenes en donde su abdomen se ve súper tonificado y sus piernas muy marcadas.

La estrella de 35 años subió una serie de fotos en las que sale solamente con un top verde y unos shorts color café en donde se ven sus músculos del abdomen muy bien trabajados, mientras se balancea en una cerca blanca con un impresionante paisaje de campo en el fondo. La princesa del pop tituló sus imágenes con la leyenda: “Día bendito”. Y minutos después compartió una de sus sesiones de entrenamiento en video en donde se le ve haciendo desplantes en un escalón con una pesa, un ejercicio ideal para trabajar todo el cuerpo y en la cual escribió “manteniéndome motivada”. No cabe duda que el duró trabajo está rindiendo frutos pues Brit se ve muy bien y parece ser que se está preparando con éxito para sus próximos proyectos.

