Para celebrar su mayoría de edad, Brooklyn Beckham tomó su primera cerveza con su papá

Brooklyn Beckham celebra hoy sus 18 años y su muy unida familia ha llenado sus redes sociales con mensajes de felicitación. Como era de esperarse, David Beckham sacó su sentido del humor y comenzó a subir fotos a su Instagram desde ayer de su hijo cuando era chiquito y escribió: “Este pequeño hombre cumple 18 mañana así que como pueden imaginarse que tengo varias fotos que subir, así que aquí vamos… Feliz cumpleaños a mi apuesto y joven hombre y mejor amigo”.

El ex futbolista siempre aprovecha sus redes para poner un poco en ridículo a sus hijos haciéndoles comentarios graciosos o subiendo fotos embarazosas de cuando ellos eran chiquitos y para no perder la costumbre, hoy por la mañana compartió un video con la recopilación de todos esos momentos titulándolo, “18 años de memorias”. El video no llevaba ni una hora cuando ya tenía más de 792 mil likes y miles de felicitaciones por parte de los seguidores de David para el jovencito.

18 years of memories! ❤️ Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham) el 4 de Mar de 2017 a la(s) 8:11 PST

El orgulloso padre después se puso un poco más serio y le dedicó unas tiernas palabras a su Brooklyn, “En este día, hace 18 años este pequeño hombre llegó a nuestras vidas… decir que nos sentimos bendecidos es algo que se da por hecho. Desde el día uno él nunca durmió durante la noche, la única manera de hacerlo dormir era cuando me lo llevaba en el coche y le ponía un programa de radio y caía de inmediato. Afortunadamente ahorita duerme toda la noche sin tenerle que poner una canción… Brooklyn dejó atrás a este hermoso bebé para convertirse en este apuesto, educado y noble jovencito. Estoy orgulloso de que vivió mi carrera conmigo y estoy más orgulloso de la persona en la que se ha convertido… ¡Feliz cumpleaños Bust! Ahora puedes llevar a papá por una bebida al pub de forma oficial.”

Y fue justo así como celebraron la mayoría de edad de Brooklyn, papá e hijo acudieron a un pub a tomar unos tragos de cerveza y vino sin perder el estilo cada uno con su ya carcaterística gorra. Seguramente en ese tiempo, David habrá aprovechado para hablar con él de todo lo que un padre le dice a su hijo cuando llega a esta edad. Como ambos siempre han compartido una increíble amistad, seguramente además pasaron un momento muy divertido, y ya le tocará el turno a Romeo quien tiene 14 años y a Cruz quien tiene apenas 12.

Victoria no quiso dejar pasar desapercibido este día y también aprovechó las redes sociales para presumir fotos de su hijo y mandarle una felicitación, “No puedo creer que nuestro bebé hoy cumpla 18 años. Estamos muy orgullosos y te amamos muchísimo. ¡Feliz cumpleaños Buster! Mucho amor”. Después de pasar unas divertidas aunque un poco accidentadas vacaciones esquiando, ahora la familia está junta disfrutando unos días en el campo.

