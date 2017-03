Sí, Justin Trudeau siempre fue el galán que conocemos ahora

Nadie ha acaparado tanto las redes en las últimas semanas como Justin Trudeau. Todo comenzó con las mujeres que han quedado encantadas con él, siguió una foto muy favorecedora (sí, esa foto), pero esta obsesión ha alcanzado un nuevo nivel gracias a algunas fotografías que recopilar los años de juventud del canadiense. En estas postales que han logrado colarse por la red, se puede ver que el Primer Ministro siempre vivió fiel a la etiqueta de galán que solo ha cobrado fuerza con el paso de los años. Melena larga y rebelde, sonrisa encantadora y una estructura ósea de infarto, son las características que en su momento hicieron de Justin un joven muy atractivo y ahora, el mandatario más admirado por su físico en el mundo.

Lo mejor, es que al haber crecido frente al ojo público, pues su padre también fue Primer Ministro de Canadá, hay todo tipo de fotografías de sus años de juventud. No se sabe a ciencia cierta el origen de las nuevas imágenes que han inundado las redes, pero lo cierto es que sus muchas seguidores están más que agradecidos por las muchas opciones que se han visto en los últimos días a través de Twitter, Instagram y Facebook.

En alguna de estas fotos del recuerdo, incluso se puede ver el perfecto abdomen marcado de Trudeau en una de las poquísimas imágenes desde su nacimiento en las que no lleva la melena larga. Pero eso no es lo único que se puede saber de los años rebeldes del chico que en ese momento ni siquiera pensaba en seguir los pasos de su papá. El amor por los animales, la personalidad relajada y una afición por quitarse la playera, son otros de los detalles que se pueden conocer a través de las imágenes virales.

Pero hay más cosas que seguro querrás saber del pasado de Justin Trudeau. Por ejemplo, al graduarse –sí, cuando era un chico por demás atractivo- era profesor en Vancouver (si alguien tiene fotos de esa época, ¡queremos verlas!). De vuelta en Toronto, en el 2000, rompió el corazón de su país cuando fue el responsable de dar el mensaje de despedida en el funeral de su padre y las cámaras captaron cómo lloraba fuera de la iglesia.

No fue sino hasta ocho años después de la muerte de Pierre Trudeau, que Justin se aventuró en el mundo de la política. Con esto cumplía la profecía de su papá, quien cuando nació dijo que sería el futuro Primer Ministro de Canadá. Y por supuesto, como él mismo ha contado, era todo un rompecorazones que vivía fiel a su fama de galán hasta que se reencontró con su ahora esposa, Sophie, protagonizando una increíble historia de amor.

