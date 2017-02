¿Quién es la dueña del corazón de Justin Trudeau?

Si todas suspiran por Justin Trudeau, ¿quién es la dueña del corazón del Primer Ministro de Canadá? No es otra sino Sophie Trudeau, con quien comparte una historia de amor que te hará creer en los cuentos de hadas. Y es que aunque se conocían desde niños, la Primera Dama de Canadá ha confesado que al ver en revistas y en televisión a Justin después de años de no verse, su corazón le decía que estaban destinados a estar juntos. Pero como en toda buena novela romántica, su camino tuvo un par de desencuentros hasta que lograron unir sus vidas.

Sophie conoció al hombre que la conquistaría años más tarde cuando apenas era una niña. Grégoire, apellido de soltera de la Primera Dama, era compañerita de salón y amiga de Michel, hermano de Justin que desgraciadamente falleció en 1998 a los 23 años por una avalancha. De su infancia con los Trudeau, Sophie siempre tuvo buenos recuerdos, sobre todo de lo mucho que se divertía cuando iba a jugar a su casa.

Pero como suele pasar en estos casos, la edad y la distancia separó los caminos de Sophie la familia. Sophie ha confesado en el blog de una de sus amigas, que cuando se hizo mayor, al ver a Justin en la televisión y las revistas, siempre sintió una conexión, la cual su madre descalificaba como los sueños de todas las mujeres de Canadá que estaban enamoradas del guapo joven. Después de años de no verse, en el 2003, Justin y Sophie se volvieron a ver durante un evento benéfico y la chispa ya era innegable. Pero siendo el soltero más codiciado de Canadá, Justin describe que vivía una fase “muy socialmente activa” y al saber que de iniciar algo con Grégoire tendría que ser formalmente, decidió ignorar un correo que ella le mandó para establecer un contacto.

“Recibí el mail y pensé, ‘está bien’, pero no lo contesté. No lo borré, solo decidí, ‘No, estoy mejor no empezando algo que no estoy dispuesto a continuar”, dijo Trudeau a Chatelaine en el año de su boda. Por supuesto, Sophie no se tomó a bien el desplante: “Pensé, está bien, no tiene clase”. Meses después, como en una película romántica, se encontraron en la calle y Sophie decidió seguirse de largo después de saludarlo, pero Justin la seguiría para invitarla a cenar.

Cuando él le pidió su teléfono, una sarcástica Sophie respondió: “Si hubieras guardado mi mail podrías contactarte conmigo”. Por supuesto, esa misma noche, la joven ya tenía un correo esperándola y así fue como organizaron su primera cita. Después de una divertida cena y una sesión de karaoke, mientras estaban en el departamento de Trudeau, él abrió su corazón. “Le dije: ‘Bueno, ya era tiempo de que llegaras. Han sido 32 años y pensé que nunca ibas a llegar. Te he estado esperando toda mi vida. ¡Eres tú!’. Lo supe ahí y se lo dije, que íbamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos”, narró Justin, quien dijo que después los dos comenzaron a llorar.

Si todavía no te has enamorado de Trudeau, solo tienes que saber qué es lo que lo enamoró de Sophie: “Para empezar, han visto las fotos. Es absolutamente hermosa. Pero también hay una dulzura y una autenticidad, con un fuerte dejo de inteligencia que es muy fuerte y está anclada a unos valores que son inquebrantables”. La boda llegaría en el 2005 y sus tres hijos, Ella-Grace, Hadrien y Xavier, vendrían para conformar una hermosa familia que ahora está bajo la mira del mundo.

