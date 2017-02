Bolso de $48,000, botitas de diseñador y un abriguito uva, el look más chic de Harper Beckham

Hay cosas que vienen de casa y en el caso de chicos Beckham parece que el amor por la moda viene de herencia. Si sus hermanos ya eran todos unos fashionistas, no extraña que la única nena de la casa, Harper Beckham, se esté convirtiendo de a poco en toda una it girl. La hija menor de David y Victoria Beckham ha tomado por sorpresa las calles de Nueva York para asistir al desfile de su madre en la NYFW con un look de infarto.

Con solo 5 años, desde que nació, Harper siempre ha tenido un guardarropa de envidia, pero parece que con la edad sus gustos solo han mejorado. Para esta aparición en la Gran Manzana, la nena llevó un coquetísimo abrigo en color ciruela, mallas negras, falda gris de lana, una blusa en blanco con negro y los accesorios más chic. Mostrando su lado más coqueto, Harper no soltó en ningún momento su bolsita Goyard de modelo Yona, que tiene un precio de 1,800 libras esterlinas (alrededor de $48,000 pesos mexicanos).

Como cualquier fashionista sabe, si el bolso ya era estiloso, los zapatos no se podían quedar atrás. Para este viaje, Harper ha lucido en últimos días unas botitas modelo Joshua de Gucci que en su página de internet se encuentran por 445 dólares (aproximadamente $9,345 pesos mexicanos). Aunque, por supuesto, su mejor accesorio fue su guapísimo papá, quien galante se dejaba guiar por su hija pequeña camino al desfile de Victoria.

En esta parada por la Gran Manzana, Harper se ha dejado ver más sonriente que nunca. Y no es para menos, pues parece que sus maletas están al nivel de cualquier blogger del mundo. Para un divertido paseo con papá por Natural History Museum, la nena lució un suéter de la próxima colección que su mamá sacará en colaboración con Target, la cual no estará disponible sino hasta el próximo abril.

Como si fuera poco, a su llegada a una de las capitales de la moda del mundo, Harper lució un codiciado poncho de Burberry personalizado con sus iniciales. De esta misma firma británica, también se le ha visto un abriguito en azul marino y unas botas perfectas para el frío de la Gran Manzana.

Con estos looks, Harper sigue los pasos de sus papás y de sus hermanos mayores cuando de moda se trata. Nunca una familia más chic fue vista en las calles de Nueva York, que la de Harper, sus tres hermanos y su famoso papá, mientras se divertían cuando mamá preparaba su show.

