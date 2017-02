¡Fashionista desde chiquita! Así era Paris Hilton de niña

Seguramente habrás escuchado que Paris Hilton es reconocida como una de las socialités más populares del momento, además de ser una exitosa empresaria y haber incursionado como dj y cantante, sin embargo, existe una faceta que pocos conocen de esta talentosa mujer: su niñez. La intérprete de Stars are blind compartió en sus redes sociales unas adorables fotos de su infancia, en donde nos da a conocer un poco más detrás de lo que hoy es.

Una niña de rizos dorados, ojos azules como el cielo y sonrisa encantadora que hace pensar que era al mismo tiempo dulce y traviesa. En la primera foto que la empresaria compartió se puede ver a una Paris de unos 2 o 3 años que no imaginaba hasta donde crecería. En esta imagen ella escribe la famosa canción de Ronan Keating Somewhere over the rainbow reflejando la parte soñadora de la pequeña niña. Rodeada siempre de luces, pasarelas, ropa y estilo heredado por parte de su madre Kathy Hilton quien era actriz, a su corta edad, Paris ya tenía un gusto por la moda.

Fashionista desde ese momento, en esta imagen podemos ver a una Paris perfectamente arreglada en un vestido rojo que adorna con un coqueto sombrerito del mismo color y unos zapatitos blancos. Se nota perfecto que desde ahí, ella ya tenía un enorme gusto por la moda y la feminidad, pues a sus 7 u 8 años ya llevaba muy orgullosa su bolsita que combinaba con su look.

Paris siempre estaba muy bien acompañada de su hermana menor, Nicky y seguramente cuando eran niñas pasaban momentos muy divertidos como podemos ver en la última imagen que compartieron en Instagram, la cual titula squad, seguramente esta pandilla hacia las travesuras más divertidas y los juegos más creativos. Al ver estas fotos es difícil no imaginar la cantidad de muñecas y juguetes que las pequeñas tenían.