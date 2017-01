¡De las pasarelas a las calles de NY! Bella y Gigi Hadid y su fin de semana entre manifestantes

Más allá de las pasarelas, Bella y Gigi Hadid tienen muchas cosas que decir. Las populares hermanas rompieron con su rutina durante el fin de semana, para formar parte de la marcha #NoBanNoWall, realizada en la ciudad de Nueva York contra las políticas del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Con un espíritu emotivo, las afamadas modelos se unieron a esta causa y en algunos momentos se les vio sonreír y hablar con otras personas durante la marcha. Así, ambas dejaron clara una cosa; la indiferencia ante ciertas circunstancias es algo que no va con su manera de pensar. A través de las redes sociales, los fanáticos de estas bellezas pudieron ser testigos de la gran empatía que estas chicas tienen con los millones de personas que defienden sus derechos. Ellas, por supuesto, también se hicieron escuchar al grito de “no odio, no miedo, los inmigrantes son bienvenidos aquí”.

Y no es para menos, pues Bella, Gigi y su hermano menor Anwar son hijos de Mohamed Hadid, quien es jordano-americano. Su madre, Yolanda Hadid, es holandesa nacionalizada estadounidense. Pero este suceso cobra mayor relevancia para Gigi, pues recordemos que su novio, el ex One Direction Zayn Malik, también es musulmán. Ellos están más unidos que nunca en este momento, aunque él no fue visto durante la manifestación.

En su cuenta oficial de Instagram, Bella mostró con orgullo una foto de su participación, en donde se le mira sosteniendo un cartel con la frase “todos somos hindúes, budistas, musulmanes, ateos, cristianos, judíos”. A manera de acróstico, el mensaje también incluía la frase “todos somos humanos”. La madre de estas súper modelos tampoco se resistió a compartir una imagen en blanco y negro del emotivo instante en donde Gigi sostiene el cartel. "Todo bien, somos uno... abiertos a todas las religiones, todas las razas y todos los países #America #Amor #AmorTrumpsOdio #SomosHumanos", agregó Yolanda Hadid a la foto que logró acumular más de 60 mil likes.

