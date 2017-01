Charlie Centa, 'el ángel' que llenó de amor y marcó para siempre la vida de Bimba Bosé

Para Bimba Bosé fue un privilegio compartir la vida junto a uno de los hombres que más amó durante los últimos años, su novio Charlie Centa. La modelo, actriz y DJ abrió su corazón hace un tiempo y dio detalles de esta relación que, sin duda, la marcó para siempre. “Charlie lo es todo para mí. Es una pieza fundamental, que si me la quitaran, no sé qué pasaría”, dijo a ¡HOLA! hace unos meses.

Charlie era 17 años más joven que ella pero eso no fue ningún impedimento para que ambos pudieran amarse. Entre otras cosas, el también modelo que conquistó los ojos y el corazón de Bimba, llegó a su vida en un momento clave, pues su noviazgo comenzó en 2014, un año antes de que le diagnosticaran cáncer. Juntos vivieron el proceso de esta enfermedad. Hoy, el modelo inglés se despide de su gran amor.

VER GALERÍA

A partir de que Bimba vivió consiente de su condición, ambos apostaron todo por vivir el presente y se retiraron a Sotogrande, una región ubicada en Cadiz. Todo este tiempo él la cuidó y le brindó todo el amor necesario, incluso cuando ella perdió el cabello por las quimioterapias Charlie decidió raparse en apoyo a su amada pareja. En aquél lugar, Bimba también tuvo la privilegiada compañía de dos de sus grandes amores, sus hijas Dora, de 13 años, y June, de 5, nacidas de la relación amorosa que mantuvo con Diego Postigo.

Bimba Bosé y su hija Dora cantando juntas

El precioso video con el que Diego Postigo dice adiós a su ex mujer, Bimba Bosé

El mensaje de despedida de Dora, la hija de Bimba Bosé

Para Bimba, Charlie fue más que un novio y simplemente fue el complemento durante sus últimos años de vida. “En Charlie he encontrado muchas respuestas que quizá antes no había sido capaz de encontrar. Él me ha ayudado mucho a poder poner palabras a los sentimientos y las emociones que antes me costaba un montón", dijo en su momento la también cantante en el verano de 2016.

VER GALERÍA

La historia de amor entre Charlie y Bimba se dio por casualidad. Cuando la modelo preparaba un desfile se cruzó frente a su mirada un joven rubio, delgado que practicaba ‘skate’. En aquél momento no dudó ni un segundo en hacerle una invitación que marcó el destino de ambos para siempre. “A lo mejor no te apetece, pero estoy organizando un desfile y me gustaría que aparecieras patinando’. Yo no quería hacerlo, pero luego me mandó un mail con todos los detalles y acabó convenciéndome. A la semana quedamos para salir, y ya está”, así lo contó Charlie a una publicación hace un tiempo.

Tras esta experiencia la historia de ambos comenzó a escribirse. Bimba fue el apoyo incondicional de Charlie cuando su madre falleció por una enfermedad. Desde ese entonces su relación se hizo más fuerte, compartieron escenarios en actuaciones como DJ e incluso crearon en conjunto una firma de ropa llamada ‘Sinchronic’. Hoy, la despedida ha sido dolorosa y Charlie no dejó pasar ni un minuto más para ser una de las personas que estuvieron presentes en el hospital de Ramón y Cajal, España, desde que su amada cerró los ojos y se fue para siempre.

VER GALERÍA