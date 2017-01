¡Hasta nunca! La razón por la que Kim Kardashian nunca recuperará sus joyas

Kim Kardashian no ha empezado el año de la mejor manera, y es que cuando por fin estaba superando el trauma que el robo armado le dejó, otra noticia le llega de golpe: posiblemente no podrá recuperar ninguna de sus joyas.

Han pasado 3 meses desde el incidente y aun cuando ya fueron detenidos los 5 principales responsables, las investigaciones no han dado resultados positivos sobre el paradero de los tesoros más preciados de Kim. La policía cree que los autores del crimen, actuaron muy rápido y que es muy factible que hayan fundido todo el motín, incluyendo el famoso anillo de compromiso de 3.5 millones de dólares (77 millones de pesos mexicanos).

Es muy probable que las preciadas gemas hayan terminado en el mercado negro, en Antwerp, Bélgica en donde se encuentra la capital del intercambio de diamantes. Algunos reportes indican que dos de los implicados, Aomar Ait Khedache y Didier Dubreucq, pasaron unos días en esta ciudad después del 3 de octubre. Cuando se realiza un robo de esta magnitud, generalmente los ladrones son personas con experiencia y tienen a muchos cómplices que saben actuar deprisa y son maestros en cortar y fundir las piezas hasta dejarlas irreconocibles.

Aun cuando quizás la estrella del programa Keeping up with the Kardashians (en donde durante la siguiente temporada se darán a conocer más detalles de todo lo que Kim ha vivido) nunca vuelva a tener entre sus manos sus pertenencias, está recuperando poco a poco su vida, llevando un perfil más bajo y un poco más alejado de las redes sociales. Ahora ha cambiado incluso su forma de vestir, pues en las últimas semanas se le ha visto vestida de pants, sin usar nada llamativo e incluso vimos a la pequeña North, ¡sin zapatos!

La socialité recientemente reanudó sus viajes de trabajo y estuvo en Dubái en donde participó como modelo de maquillaje para una demostración que Mario Dedivanovic dio. Después viajó a la ciudad de Nueva York en donde grabó una escena junto a sus hermanas Kendall y Kylie, para la nueva película de Gary Ross, “Ocean’s Eight”.