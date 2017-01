Valiente, la Miss que fue atacada con ácido:'He recuperado la visión de un ojo y estoy feliz' La joven italiana aseguró en su primera entrevista tras su ataque, que no le importa quedar desfigurada, lo único que quiere es recuperar la vista

Ha pasado sólo una semana del cobarde ataque con ácido que sufrió Gessica Notaro, quien en 2007 fue semifinalista del concurso de belleza Miss Italia. Pese a la gravedad de las quemaduras que le provocó su expareja, Edson Tavares, de 29 años de edad, al rociarla con un líquido que contenía ácido y que puso en riesgo su ojo izquierdo, la joven de 28 años da muestra de su valentía y continúa luchando por salir adelante.

A pesar de su estado de salud, la italiana demostró su fortaleza y en entrevista para el diario ‘ll Resto del Carlino dio una lección de vida y con una entereza que se ha convertido en un ejemplo habló de su estado de salud: “No me importa si quedo desfigurada, sólo quiero recuperar la vista”, aseguró la joven que hasta el día del ataque se desempeñaba como entrenadora de delfines y lobos marinos en un acuario de la ciudad de Rimini.

Gracias a sus ganas de vivir, la recuperación de Gessica va por muy buen camino: “Ya he recuperado la visión en un ojo y solo con eso estoy feliz”, aseguró. En esta entrevista la joven dio detalle de cómo Tavares la atacó cuando ella regresaba a su casa del trabajo.

“Aquella noche llegué a casa a las once y media con mi actual pareja, nos despedimos y yo bajé del coche para entrar en el edificio. En ese momento, me encontré a Eddy, vestido de negro y con una botella en la mano. Luego él, sin decir nada me tiró un líquido en la cara. Entonces salió corriendo. Yo lo perseguí unos metros gritando de dolor, pero cuando no pude más y la visión se empezó a nublar, me dirigí hacia mi casa, llamé al portero automático y mi madre bajó en pijama y me llevó rápidamente al hospital".

La mamá de Gessica comentó a la publicación que esa misma noche Edson se puso en contacto con ella para preguntar por su hija, la señora le aseguró que le pasaría el recado, porque en ese momento no se encontraba en casa, de ahí involuntariamente la madre de la víctima habría proporcionado información a su atacante. Tras identificar plenamente a Tavares, la policía comenzó la investigación y lo mantienen en detención preventiva

