Mientras su ex sale con Selena Gomez,¿qué hace Bella Hadid? La modelo se encuentra disfrutando de unos días en Las Bahamas donde la vimos brindando muy feliz al lado de un grupo de amigos

Esta semana, la modelo Bella Hadid se convirtió en la protagonista involuntaria de la noticia sobre la sorpresiva relación entre su exnovio, The Weeknd y la cantante Selena Gomez. Aunque tenía más de dos meses de haber anunciado su ruptura con el canadiense, el nombre de la hermanita de Gigi acaparó varios titulares. Haciendo oídos sordos sobre la actual situación sentimental de su ex, la top model puso tierra de por medio y se quiso “desconectar” con la belleza de las Bahamas como escenario.

VER GALERÍA



Muchos fans se preguntaban, ¿qué está haciendo Bella mientras su ex y la amiga de su hermana dan rienda suelta a su romance?, la modelo dio la respuesta a través de sus redes sociales. Además de presumir cuerpazo en bikini, Bella dice “salud” a la vida y entre shot y shot brinda por su soltería.

A través de varias Instagram stories, la joven de 20 años, se deja llevar por sus vacaciones y de lo más divertida disfruta entre amigos. Con una sonrisa y con la mejor actitud para celebrar vimos a Bella brindar, una y otra vez, haciendo evidente que aunque afuera los medios la involucren en la noticia, en su mundo todo es felicidad y amor de sus seres queridos.

VER GALERÍA



Y es que desde que se hicieron públicas las fotos de Selena y The Weeknd besándose, Bella se ha mantenido al margen,a excepción del discreto gesto con el dijo mucho: dejó de seguir en Instagram a la intérprete de Hands to Myself. Horas antes de que TMZ hiciera que esa noticia “estallara”, la modelo todavía seguía a Selena, pero bastó que las imágenes se viralizaran para que Hadid decidiera que en esa cuenta ya no había nada de su interés.

-Después del beso con The Weeknd, Selena Gomez posa para su foto más sexy

-¡Pareja sorpresa! Selena Gomez y The Weeknd, ¿más que amigos?

-¿Por qué lloró Bella Hadid durante el desfile de Victoria's Secret?

VER GALERÍA



Ante este gesto, Bella ha preferido cerrar filas y cobijarse en sus seres queridos, quienes le han demostrado que están con ella. Para muestra, el tierno mensaje que Mohamed Hadid compartió en Instagram donde con una foto al lado de su “pequeña”, quiso expresarle lo mucho que significa para él: “Niñita de papá, te amo de aquí a la luna, de regreso mil y un veces. Bella Hadid eres la estrella que ilumina la luna. Eres la sonrisa por la que me despierto cada mañana”.