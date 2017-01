​ Esta podría ser la verdadera causa de la ausencia de ‘selfies’ en las redes de Kim Kardashian A través de su cuenta de Twitter, la esposa de Kanye West anunció que la psoriaris que padece desde hace años ha comenzado a afectar su rostro

Hace apenas unos días Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores de redes sociales al volver a éstas luego de un retiro voluntario de casi tres meses, pero su regreso no fue silencioso, la esposa de Kanye West volvió con información que podría explicar muchas de las decisiones que ha tomado en los últimos meses. Si había algo que en el pasado amaba hacer Kim Kardashian era tomarse selfies, incluso lanzó un libro con la compilación de sus mejores autoretratos, pero ¿por qué ya no publica tantas? Su último tuit podría ser la respuesta.



VER GALERÍA



Para nadie es un secreto que desde hace años la socialité lucha contra la psoriasis, que en un principio sólo afectaba algunas zonas de sus piernas y que, de un tiempo a la fecha, ha comenzado a afectar su rostro. Así lo dio a conocer en Twitter, donde al lado de un emoji de llanto admitió que la enfermedad cutánea comienza a atacar su cara.

“¡Esperen! ¿Por qué estoy teniendo rastros de psoriasis en la cara?”, escribió desconcertada la socialité quien es muy cuidadosa con su cutis y ahora deberá combatir esta enfermedad que provoca hinchazón y enrojecimiento en las partes afectadas.

VER GALERÍA



Una de las causas de este mal es el estrés, así que su traumático episodio en París, donde fue asaltada a punta de pistola, pudo haber disparado los síntomas de esta enfermedad que sabemos le ha causado mucho dolor a la empresaria.

-¡Por fin! Kim Kardashian vuelve a las redes sociales y tiene algo que decir

-Kim Kardashian y Paris Hilton, las frenemies se reúnen por primera vez en años

-Kim Kardashian también vuelve por Navidad

VER GALERÍA



En 2010, Kim fue diagnosticada con esta condición congénita, su mamá, Kris Jenner también la padece, pero no fue hasta que tuvo 30 años que las erupciones comenzaron a aparecer. En agosto del año pasado, a través de su app, la estrella de Keeping Up With The Kardashians habló de cómo ha llevado esta enfermedad: “Todo el que padece psoriasis tiene diferentes síntomas; algunas veces las erupciones provocan picazón, o a veces son escamosas. Las mías varían por diferentes razones. Siempre estoy con la esperanza de una cura, claro, pero mientras estoy aprendiendo a aceptarlo como parte de lo que soy (…) Tengo psoriasis, y no hay nada que pueda hacer acerca de ello, así que no hay razón por la cual deba sentirme incómoda, así que para sentirme mejor expongo acerca de todas mis inseguridades antes de empezar una sesión de fotos, con la esperanza de que nadie se centrará en eso”.