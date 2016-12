Shannon de Lima, más guapa que nunca tras oficializar su divorcio La modelo venezolana disfruta de unos días en el "paraíso", donde ha desfilado con sus bikinis más sexys

No hay nada que el espíritu navideño no pueda curar. A unas semanas de haber hecho oficial su divorcio de Marc Anthony, Shannon de Lima quiso despedir este año rodeada de belleza natural y con una maleta llena de sexys bikinis quiso pasar estas fiestas en la playa. Aunque no ha revelado qué destino eligió para estas vacaciones, la modelo venezolana se ha dado vuelo en sus redes sociales publicando fotos de esta escapada.

VER GALERÍA



“Hay sitios que te conectan con tu verdadera esencia. Les deseo una super ¡Feliz Navidad!”, escribió hace un par de días Shannon al lado de una imagen en la que aparece guapísima ataviada en un bikini blanco.

Pero Shannon no está sola en esta aventura de sol, arena y mar, la acompaña su inseparable cómplice, su hijo, Daniel Alejandro, quien ha sido su principal apoyo tras la ruptura. El niño de 9 años también ha robado cámara en este viaje, donde su mamá se ha convertido en su fotógrafa oficial.

VER GALERÍA



La semana pasada, previo a este viaje vimos a la modelo al lado de su hijo en un centro comercial de la ciudad de Miami. Fue en estas imágenes, captadas por un paparazzi, que descubrimos que pese a la adversidad, la venezolana no deja de sonreír. En la serie de fotos, Shannon y Daniel Alejandro aparecen fundidos en un abrazo, demostrando que independientemente de la situación sentimental de la modelo, siempre tiene una caricia para su hijo.

-Shannon de Lima reaparece tras su rompimiento con Marc Anthony

-Ya es oficial: Marc Anthony y Shannon de Lima confirman su separación

-Marc Anthony y Shannon de Lima anuncian de forma oficial su ruptura

VER GALERÍA



Hace un par de semanas, el divorcio entre Shannon y Marc se hizo oficial a través de un comunicado enviado por el portavoz del cantante en el que se lee: "Después de pensarlo un tiempo, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio (…) Les pedimos espacio y privacidad durante este difícil proceso. No emitiremos más comentarios al respecto".