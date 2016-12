¿Cómo es ser asistente personal de Kylie Jenner?

Kylie Jenner no se las arregla sola. Detrás de la joven modelo y empresaria hay una mujer que se encarga de brindarle todo el apoyo necesario, para que ella pueda seguir triunfando en cada uno de sus ámbitos. Se trata de Victoria Villaroel, quien tras laborar algunos años para Kris Jenner, se convirtió en 2015 en asistente personal de la mediática chica de 19 años, que ha visto crecer su fortuna en un abrir y cerrar de ojos.

Recientemente, a través de la App de Kylie, se ha mostrado un video en donde Victoria cuenta su experiencia como asistente de la más joven de las hermanas Jenner, y la manera en que se involucró en este rol que hoy disfruta al máximo. “Guardé mi número en su teléfono como ‘Victoria the Princess’, como si yo estuviera muy confiada de regresar, un año después volví, estaba en busca de trabajo y ella me contrató… todavía me tiene guardada como ‘Victoria The Princess’”.

Victoria contó que su primer día de trabajo fue extraño y además estaba muy nerviosa. En un principio, recuerda, las labores en apoyo a Kylie eran poco personales. Ella se encargaba de supervisar la casa, llevar provisiones y hasta de tener los automóviles listos para cuando ella los necesitara. Hoy las cosas han cambiado, pues asegura que se enfoca más en las necesidades personales de la estrella de reality. “Para ser asistente personal tienes que estar pendiente 24/7. Siempre estoy disponible. Ella me llamará a las 2 am, yo le contestaré. Realmente no tengo un horario establecido”.

Más allá de lo laboral, Victoria también va de fiesta con Kylie, sale a pasear y habla de cosas personales con ella. “Una vez nos encontrábamos en su cuarto platicando, y ella me dijo… ‘cierra la puerta, quiero contarte mis más profundos secretos’. Yo dije ‘ok’, cerré la puerta y desde ese entonces hemos hablado por siempre”, dijo Victoria, orgullosa de ser parte del mediático círculo de la familia Kardashian.

Para Kylie Jenner han sido años de trabajo en el modelaje, proyectos televisivos y atendiendo su línea de cosméticos, Kylie Cosmetics. Con tan solo 19 años, es una de las jóvenes millonarias que presume de tener una cuantiosa fortuna. La revista Forbes la ubicó en el segundo lugar de las estrellas de reality, que en 2016 obtuvieron jugosas ganancias, con un total de 18 millones de dólares obtenidos (más de 370 mil millones de pesos).