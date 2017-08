Pepe Bastón y su graciosa huida de una 'red carpet' en la que Eva Longoria brilló

Si hay alguien que cuida el brillo y éxito de Eva Longoria, ese es su esposo, Pepe Bastón, quien consiente del tamaño de estrella que tiene a su lado prefiere hacerse a un lado y deja que sea ella quien ilumine las alfombras rojas. A un año de casados, el mexicano ha sabido manejar a la perfección la fama de su esposa a quien es común ver desfilar en solitario sobre las red carpets, donde siempre da clases de estilo.

Aunque conoce perfecto el teje y maneje del medio del espectáculo -pues construyó su carrera profesional como ejecutivo de Televisa- Pepe sabe muy bien cuál es su posición a la hora de acompañar a su esposa a eventos públicos. Luego de que Eva Longoria brillara anoche en los Ace Awards, en Nueva York, la actriz de Esposas Desesperadas y algunos dijeran que asistió sola, ella y su esposo fueron captados entrando por una puerta aledaña.

La secuencia de fotos es realmente una joya, pues si bien el mexicano quiso pasar desapercibido, no lo consiguió pues un grupo de paparazzis lo captaron muy caballeroso con su esposa, ayudándola a caminar en el asfalto húmedo de la Gran Manzana. Aunque Eva quiso lanzar su mejor sonrisa al ver las cámaras, Pepe se concentró en entrar en el lugar.

Si bien las cámaras no son nada nuevo para él, al parecer no se acaba de acostumbrar a ser él centro de atención, más bien, cede completo protagonismo a su guapa esposa. En el pasado, Eva Longoria confesó que a su esposo no le gusta posar en las alfombras rojas, él prefiere ocupar su lugar de esposo discreto mientras su esposa se convierte en la “reina” de las alfombras rojas.

El hecho de que Pepe no pose con ella no es algo que genere conflicto en la relación, de hecho, Eva nunca antes estuvo más enamorada, pues no se cansa de asegurar que el mexicano es sin duda su príncipe azul. La actriz comprende a la perfección la posición de su esposo, incluso hace unos días aseguró en su cuenta de Instagram que él tampoco es fan de aparecer en sus redes sociales: “¡Mi cómplice! Él odia cuando publico una foto suya, sin embargo mi esposo es el mejor ser humano que conozco”, escribió junto a una foto de ellos disfrutando una cena para dos.