Sharon Stone y la manera de lucir espectacular en bikini a los 59 años

No todas las famosas con más de 50 años tienen el privilegio de lucir un bikini de manera espectacular, pero hay quienes lo hacen y con mucha seguridad. Es el caso de Sharon Stone, quien reveló una instantánea con la que dejó al descubierto el impresionante físico que conserva a los 59 años. Todo indica que la actriz se encuentra disfrutando estas vacaciones de verano junto a su familia en Montana, Estados Unidos. A la par, ha aprovechado el tiempo al máximo, incluso para dar este tipo de sorpresas a todos sus fanáticos.

VER GALERÍA

A través de sus redes sociales, la también productora mostró la fotografía de su inolvidable escapada veraniega. En esta aparece luciendo un bikini de dos piezas en color azul, mientras posa en la cubierta de un yate. En la comentada foto se le puede ver además relajada, tomando el sol y usando unas gafas oscuras. “Día de ir en bote con la familia. #Montana, #verano2017”, escribió en la publicación que ha recibido miles de likes y un sinfín de piropos por su espectacular figura.

Si bien es cierto, tener ese cuerpo no sólo es gracias a la genética, también a la enorme dedicación y disciplina que la actriz conserva para mantenerse radiante. En varias ocasiones ha manifestado su gran interés y gusto por cuidar su alimentación y hacer ejercicio. Durante muchos años fue considerada como un ‘sex symbol’ y hoy, ha dado muestra de que es posible vivir en un eterno estado de bienestar si se trabaja por ello.

VER GALERÍA

Aunque hoy luce de lo mejor, hubo un tiempo en que Stone tuvo que valorarse a sí misma. En una entrevista concedida a Shape, publicación de la que también fue portada hace algunos años, reveló uno de los momentos en que transitó por una crisis personal. “No ha sido fácil. Hubo un punto en mis 40 en que fui al baño con una botella de vino, cerré la puerta y dije, ‘no saldré hasta que pueda aceptar la manera en que me veo ahora mismo’… Examiné mi rostro en un espejo aumentado, miré mi cuerpo y lloré”, confesó.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Pero aquello quedó en el pasado, porque hoy es prácticamente otra persona. La protagonista del filmes como Basic Instinct, recordó en esa entrevista la manera en que logró ponerse de pie para continuar de frente y con nuevos aires. “Me dije a mi misma: ‘envejecerás. ¿Cómo quieres que eso ocurra?’ y pensé, ‘quiero envejecer como bailarina’. Quiero mantenerme en forma. Quiero trabajar. Me gusta bailar y estirarme y disfruto ir al gimnasio”, contó Stone, que además ha puesto mucho cuidado y dedicación en su alimentación, incluso dejó de consumir alcohol. “Solía beber vino, pero no bebo más. Creo que en un punto, es mejor para la mujer no ingerir alcohol…”, aseguró.

VER GALERÍA