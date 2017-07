Angelina Jolie celebró de la forma más divertida el cumpleaños de sus mellizos, Vivienne y Knox

Nada impide a Angelina Jolie ser la mujer más feliz del mundo, ni siquiera su pasada ruptura amorosa con Brad Pitt. Cada día que pasa, ella lo disfruta junto a sus amados hijos y, como buena mamá, sabe dar las mejores sorpresas a sus pequeños siempre que hay un motivo especial y esta vez no fue la excepción. La actriz decidió emprender una escapada por Disneyland, California, para dar el mejor festejo de cumpleaños a sus mellizos: Vivienne y Knox, quienes han cumplido 9 años. El mágico paseo estuvo lleno de lindos momentos y un sinfín de sonrisas, por supuesto, para nadie pasó desapercibido este instante, otro de los más comentados de Jolie en estos días.

En esta aventura de cumpleaños tampoco pudieron faltar los hermanos de los mellizos: Pax, de 13 años; Zahara, de 12 y Shiloh, de 11. Durante el tiempo que permanecieron en el parque, la familia disfrutó de varias atracciones, entre ellas la montaña rusa y las sillas voladoras, juego mecánico al que también pudo subirse Angelina, quien sin desprenderse de sus gafas oscuras se pudo ver sonriente en todo momento.

Pero la diversión no acabó ahí, pues además de emocionarse con varias atracciones, se les vio haciendo algunas compras por el parque. Jolie y sus hijos se tomaron el tiempo para adquirir merchandising como pins, un muñeco de peluche de Bullseye el caballo, personaje de Toy Story, y hasta una gorra amarilla con orejas de Goofy, de la cual no se desprendió Shiloh. Sin duda, este fue uno de los más emotivos paseos de la familia, que en sus rostros reflejó la felicidad por ese día inolvidable.

Y para esta escapada todos lucieron atuendos casuales. La estrella de Hollywood llamó la atención con su look en color negro, uno de sus favoritos, no por algo casi siempre luce prendas en ese mismo tono. En esta ocasión combinó un top de tirantes con unos pantalones anchos. A su outfit agregó un bolso color marrón a juego con sus sandalias. Y claro, no pudieron faltar sus gafas solares estilo aviador. Una vez más, la actriz demuestra que siempre va preparada para toda ocasión, destacando sobre todo la sencillez en el estilo.

Angelina ha retomado su rutina, luego de permanecer unos días junto a Shiloh en Namibia, país africano en donde inauguraron el Shiloh Wildlife Sanctuary, que tiene como finalidad cuidar de los elefantes y los rinocerontes en peligro por la caza. Desde hace ya varios años, Angelina ha mostrado su interés por apoyar en el cuidado del medio ambiente, ahora, ve concretado ese sueño de la mano de su hija.

