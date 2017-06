¡No sin mi jet! Los correos en los que Johnny Depp renuncia a los lujos, menos a su avión privado

Hace unos meses que Johnny Depp interpuso una demanda a sus ex mánagers por 25 millones de dólares, (461 millones 250 mil pesos), por fraude y mal manejo de sus bienes. Luego de este episodio, ahora es The Mandel Group (TMG), la empresa que llevaba los negocios del actor, la que sacó a relucir en instancias legales, una serie de correos en donde queda claro que su representado estaba al tanto de su mala condición financiera. En esta serie de evidencias, se especifica que incluso el actor estaba dispuesto a desprenderse de algunos de sus bienes para hacer frente a esta situación.

Aunque Depp se mostró accesible a la idea de vender sus bienes para salvar su situación financiera, sólo hubo una cosa de la que no quiso desprenderse, su avión privado. Para el protagonista cinematográfico viajar en vuelos comerciales sería prácticamente “una pesadilla”, según lo que se pudo leer en estos correos electrónicos, de acuerdo con lo publicado por Daily Mail.

Se trata de una serie de correos entre Depp, su hermana Christi Dembrowski, banqueros, abogados, agentes y mánagers de la estrella de Hollywood. En uno de esos emails, enviado por Joel Mendel,-principal manager de negocios de la estrella-, a Dembrowski, se especifica que las cuentas del actor se encontraban sobregiradas por casi 4 millones de dólares (74 millones de pesos). En los documentos se incluyen 109 páginas con los correos de TMG, que se intercambiaron con el equipo de la estrella desde el año 2009. “Desde el correo que te envié en septiembre, he hecho lo que acordamos, es decir, encarar la situación financiera hasta que retomaras tu trabajo”, escribió Mandel el 6 de diciembre.

La empresa instaba al actor tomar las cosas con calma durante las vacaciones de 2009, también pedían una reunión con el actor para analizar de manera realista los gastos e ingresos con la finalidad de lograr un equilibrio. En ese momento, la respuesta de Depp fue clara. “Estoy haciendo un gran esfuerzo en los gastos de vacaciones, pero tengo que dar a mis hijos y familia una Navidad tan buena como sea posible, obviamente dentro de lo razonable”, declaró en su momento.

Frente a ese panorama, el también productor intentó mantener las cosas en calma con sus representantes económicos, y les anunció que tenía previsto iniciar con el rodaje de The Tourist, por el que recibió 20 millones de dólares (370 millones de pesos), ente otras cintas como Pirates Of The Caribbean o Dark Shadows, por las cuales también recibiría una millonaria cantidad. TMG señala que el propio Depp quiere ocultar el descubrimiento de los correos, pues eso reafirmaría que ellos hicieron todo lo correcto para evitar que la situación financiera saliera de control.

