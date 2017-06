El emotivo detalle de los hijos de Aracely Arámbula a su papá, Luis Miguel

Para los hijos de Aracely Arámbula, Miguel y Daniel, no existe mejor fecha para mandar un lindo mensaje a su papá, Luis Miguel, que el Día del Padre. Aunque según la actriz tiene mucho que El Sol no ve a sus pequeños, ellos han dado muestra de que él siempre está en sus pensamientos. Esta vez, los dos hermanitos dedicaron al cantante un lindo detalle, con el que demostraron que su amor hacia él es incondicional. Por supuesto, Aracely no pudo contener la emoción y compartió este bello momento con todos sus fanáticos.

Fue a través de sus redes sociales en donde la protagonista de La Doña reveló la linda sorpresa de sus retoños. En la publicación de Instagram se aprecian dos pequeñas macetas que ellos mismos hicieron, cada una con las frases “Feliz Día del Padre” y “papá, siéntete orgulloso de la semilla que has sembrado”. Emocionada, Aracely también decidió unirse a este festejo y lo dejó claro con las palabras que ella misma escribió en la imagen. “#bellosmomentos #celebrando, gran orgullo las dos hermosas semillas…”, dijo la también cantante en esta tierna muestra de cariño que llenó de felicidad a sus hijos.

Días previos a este festejo, Arámbula declaró a los medios de comunicación mexicanos que tiene ya mucho tiempo que Luis Miguel no tiene un encuentro con sus pequeños. “Hace ya un tiempo que no los ve, me encantaría que conviviera más con ellos, eso sí”, dijo, según estas palabras retomadas por People en Español. Lo cierto es que tanto Miguel y Daniel nunca han limitado sus muestras de cariño para El Sol, a quien admiran y quieren, aunque sea a la distancia.

En 2016, los niños tampoco olvidaron dedicar un detalle a su padre. Aracely presumió la dedicación de sus hijos para realizar dos coloridos dibujos en los que se puede leer un tierno mensaje. “Eres el mejor papá del mundo, cuándo vas a visitarme. Te quiero tanto, me encanta como cantas”. Con esta frase, firmada por “Dany y Miguel", mostraron lo mucho que quieren al cantante.

Aunque ha pasado ya un tiempo de la separación entre Aracely y Luis Miguel, esta fue una de las etapas más bellas en la vida de la actriz, sobre todo porque tuvo la fortuna de convertirse en madre. Apenas en marzo pasado, hablaba de este capítulo de su vida en el que tuvo que hacer un cambio radical, sobre todo en lo profesional. “Valió la pena parar, porque ahora tengo mis dos amores... Todos en la vida tenemos el derecho de ser felices. Cómo no vivir el amor de mi vida si tengo dos hijos maravillosos. Si yo escribiera esta historia sería un éxito, porque fue muy hermoso y único”, confesó durante una entrevista que concedió a Suelta La Sopa, de la cadena Telemundo.

