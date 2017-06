Diego Luna y el tierno guiño a sus hijos, Fiona y Jerónimo, durante su discurso en la ONU

Su personalidad inquieta ha convertido a Diego Luna en una celebridad multifacética. No sólo su carrera cinematográfica y teatral ha sido el gran motor que mueve sus días, su gran interés por concientizar y trabajar en pro del medio ambiente, se ha convertido en otra de sus mayores pasiones. Desde que hizo realidad su sueño de convertirse en padre de dos niños: Fiona y Jerónimo, ese sentido de responsabilidad ha estado más presente en la vida del actor, quien ahora dio un significativo paso, al ser el invitado de lujo en la Conferencia de Naciones Unidas Sobre los Océanos.

Durante su intervención, el protagonista de Rogue One: A Star Wars Story, se mostró sensible y completamente interesado por contribuir en la causa de la protección de los mares. En su discurso, reconoció que luego de hacer un viaje a las Maldivas, cambió su percepción sobre los océanos, sitio en el cual ha podido encontrar inspiración, pues además se ha convertido en su refugio. "Desde que era un niño, mi padre me traía al océano y eso me permitió experimentar esta increíble libertad. El océano siempre ha sido generoso, dándome inspiración, tranquilidad, muchas ricas comidas, inexploradas aguas por descubrir y a veces fiestas, cuando es necesario”, dijo en su discurso.

Pero en sus palabras, no olvidó incluir una reflexión relacionada con sus hijos. “Tengo dos niños: Fiona, que tiene seis años; y Jerónimo de ocho. No creo en el viejo refrán que solemos escuchar a menudo, que dice que debemos ‘dejar un mejor mundo para los niños’. No, yo quiero vivir en ese mejor planeta con mis hijos. Quiero verlos relacionarse con el océano, así como mi padre me vio a mí cuando era niño. Quiero ser parte de eso y tomar ventaja al tiempo…”, aseguró Diego.

Por supuesto, admitió sentirse privilegiado por pertenecer a una generación con conciencia sobre la naturaleza, sobre todo por sentirse capaz de actuar frente a todos esos problemas que amenazan la integridad de ese ecosistema. El lado humano de Diego es una de las cosas que no pasan desapercibidas, durante varios años también ha apoyado a otras causas, como a los niños con VIH.

A través de sus redes sociales, el también productor mostró su discurso completo y agradeció por esta invitación, con la que logró destacar su participación como activista en estos temas. En la Conferencia, programada del 5 al 10 de junio, también estuvo presente el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien señaló que el impacto de las actividades humanas ha repercutido en los mares.

