Jennifer Garner levanta la voz y acaba con las especulaciones

Un suceso inesperado puso en alerta a Jennifer Garner, al enterarse que había sido portada de una revista, sin su autorización, en la que se aborda uno de los capítulos de su vida más comentados en los últimos meses: la separación de quien es el padre de sus hijos, Ben Affleck. En medio de todo lo que ha acontecido este tiempo, la actriz no dudó en alzar la voz para acabar con las especulaciones y dejar claro que ella no está involucrada en lo que se dice sobre su persona.

A través de un breve comunicado en Facebook, la estrella de Hollywood se manifestó sobre el acontecimiento relacionado con la más reciente portada del mes de junio, que la revista People le dedica. En la imagen de la publicación se observa su rostro sonriente, y luego el llamativo titular: “La vida después del rompimiento”. Garner fue directa, y mostrando su inconformidad, lanzó un mensaje con el que dejó claras las cosas. “Me ha llamado la atención que hay una portada de la revista People y un artículo de hoy que parece venir de mí. No es raro recibir llamadas de seres queridos pensando que olvidé decirles que estoy embarazada-¡de gemelos!-(Dios mío), pero esos son tan ridículos que son fáciles de ignorar…”, se refirió de forma sarcástica, a toda la serie de cosas que se inventan sobre su persona.

Sin embargo, fue más allá con sus declaraciones y dejó ver que su molestia era realmente grande, pues en el número de esa revista se habla de lo que supuestamente ocurre en su vida en este momento. “Esto no es una tragedia, en ninguna medida, pero me afecta y también a mi familia. Así que, antes de que el club de jardinería encienda su teléfono, quiero poner las cosas en claro: no posé para esa portada y no participé en la autorización de ese artículo. Mientras estamos aquí, por lo que importa: tengo tres niños maravillosos y mi familia está completa. Tengan un bonito día”, señaló la también productora.

La revista People ha dado a conocer información de supuestas fuentes cercanas a la familia, que aseguran que Garner está rehaciendo su vida tras iniciar los trámites de divorcio. Entre la información dada a conocer se asegura que esta ha sido la decisión más difícil para ella, pero que está lista para enfocarse en el futuro. Sin embargo, en una de las declaraciones de esta publicación, se dice que ella no está buscando nuevas relaciones, pues aún señala que Ben fue el amor de su vida.

Lo cierto es que entre Jennifer Garner y Ben Affleck existe una relación de cordialidad. Lo más importante para ellos en este momento es mantener una actitud amigable, para brindar a sus tres hijos: Violet, Seraphina, y Samuel, la mayor estabilidad posible. Se dice que hace unos meses, los dos presentaron ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, documentos legales para solicitar la custodia compartida de los niños, tanto legal como física, según reportó TMZ.

