Angelina Jolie sobre su mamá: 'Daría lo que fuera para que estuviera conmigo'

En la vida de Angelina Jolie, la maternidad ha sido una de las cosas más significativas. Hoy, refugiada en sus hijos, hace una reflexión de las grandes lecciones adquiridas durante esta etapa, por supuesto, sin pasar por alto el ejemplo de una gran mujer, su fallecida madre, Marcheline Bertrand. Ha transcurrido una década desde su partida, pero la protagonista de cintas como Maleficent y Salt, atesora aquellas palabras que años atrás su madre le dijo. Para la estrella de Hollywood, la memoria de Bertrand sigue presente, y aunque admite que todavía la extraña, le comparte en sus pensamientos aquellas inquietudes que surgen a lo largo de su vida.

Angelina, quien formó una familia de seis hijos junto a su ex pareja Brad Pitt, trata de mantener vivas las enseñanzas de su madre, a quien recuerda cada día como una gran mujer. “Ella hubiera triunfado como abuela. Sé lo mucho que hubiera contribuido a sus vidas (de sus nietos) y yo estoy triste. Ellos se perderán de eso…”, dijo la actriz, que además mostró un poco más de aquellas emociones y sentimientos que habitan en su corazón. “Daría cualquier cosa porque ella estuviera conmigo en este momento. La he necesitado. A menudo hablo con ella en mi mente y trato de pensar qué me diría y cómo podría guiarme”, compartió para una entrevista concedida a la edición francesa de Elle.

Marcheline Bertrand, quien murió a la edad de 57 años en enero de 2007, se encargó de la crianza de sus dos hijos, luego de que el actor Jon Voight se separara de ella. Jolie y su hermano Haven, fueron las dos grandes razones por las que Bertrand luchó durante los siguientes años, algo que hoy su hija reconoce y admira. De aquellos recuerdos, la actriz retoma las lecciones que la marcaron para siempre y así dar lo mejor de sí en su faceta de madre y como mujer altruista. “Trato de dar el ejemplo, siendo consciente de los otros y siendo responsable. También para ayudar a los otros a tener una visión más amplia del mundo”, dijo.

En su faceta maternal, Angelina tiene perfectamente clara la relación con sus hijos. Entre otras cosas, sabe muy bien de qué forma conectar con los pequeños, escuchándolos. “Es quizá la cosa más importante que cualquier padre puede hacer. Ellos son niños y necesitan ayuda para entender las duras verdades de la vida, ellos necesitan lo que todos necesitamos: amor y protección”, aseguró Jolie, que en este momento pasa la mayor parte del tiempo con sus hijos, tras la separación que en este momento se lleva a cabo de manera confidencial.

Previo a la celebración del Día de las Madres, Angelina se reunió con su padre y sus hijos en un restaurante de Los Ángeles. Todo indica que la relación entre el veterano actor y ella ha mejorado de forma significativa. Luego de aquél encuentro, el actor fue sorprendido por los paparazzi cuando subía a su automóvil y en ese momento fue cuestionado sobre la convivencia con su hija y los niños. “Es mi familia”, respondió sonriente a la pregunta.

